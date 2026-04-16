    17:31, 16 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    پەنتاگون كۋبادا اسكەري وپەراتسيا جۇرگىزۋگە دايىندالىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش اسكەري كۇشتەرى دونالد ترامپ بۇيرىق بەرسە، كۋبادا پەنتاگون وپەراتسياسىن جۇرگىزۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى.

    Пентагон готовится к возможной военной операции на Кубе
    Фото: Википедия

    USA TODAY باسىلىمىنا بەرگەن مالىمدەمەسىندە پەنتاگون ءارتۇرلى جاعدايلاردى جوسپارلاپ وتىرعانىن جانە پرەزيدەنتتىڭ بۇيرىعىن ورىنداۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.

    ا ق ش پەن كۋبا اراسىنداعى شيەلەنىس قاڭتار ايىنان بەرى ۋشىعىپ كەلەدى، وسىعان بايلانىستى ترامپ اكىمشىلىگى ارالدىڭ كوممۋنيستىك ۇكىمەتىن تۇبەگەيلى ساياسي وزگەرىستەرگە ماجبۇرلەۋ ءۇشىن اۋقىمدى ناۋقان اياسىندا كۋباعا مۇناي جەتكىزۋدى شەكتەگەن بولاتىن.

    ا ق ش پەن كۋبا داعدارىستى شەشۋدىڭ العاشقى كەزەڭدەرىندە ەكەنىن مويىندادى، ءبىراق ەكى تاراپتىڭ قانشالىقتى كەلىسىمگە كەلۋگە دايىن ەكەنى ءالى بەلگىسىز. ەكى ەل قارىم-قاتىناستى جاقسارتاتىن ەكونوميكالىق كەلىسىم بويىنشا كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر.

    بۇعان دەيىن كۋبا اسكەرى ا ق ش تاراپىنان بولۋى مۇمكىن اگرەسسياعا دايىندالىپ جاتقانىن حابارلاعان ەدىك.

    ترامپ كۋبانى «كەش بولماي تۇرعاندا» ا ق ش- پەن كەلىسىمگە كەلۋگە شاقىردى.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
