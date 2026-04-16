پەنتاگون كۋبادا اسكەري وپەراتسيا جۇرگىزۋگە دايىندالىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ا ق ش اسكەري كۇشتەرى دونالد ترامپ بۇيرىق بەرسە، كۋبادا پەنتاگون وپەراتسياسىن جۇرگىزۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى.
USA TODAY باسىلىمىنا بەرگەن مالىمدەمەسىندە پەنتاگون ءارتۇرلى جاعدايلاردى جوسپارلاپ وتىرعانىن جانە پرەزيدەنتتىڭ بۇيرىعىن ورىنداۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
ا ق ش پەن كۋبا اراسىنداعى شيەلەنىس قاڭتار ايىنان بەرى ۋشىعىپ كەلەدى، وسىعان بايلانىستى ترامپ اكىمشىلىگى ارالدىڭ كوممۋنيستىك ۇكىمەتىن تۇبەگەيلى ساياسي وزگەرىستەرگە ماجبۇرلەۋ ءۇشىن اۋقىمدى ناۋقان اياسىندا كۋباعا مۇناي جەتكىزۋدى شەكتەگەن بولاتىن.
ا ق ش پەن كۋبا داعدارىستى شەشۋدىڭ العاشقى كەزەڭدەرىندە ەكەنىن مويىندادى، ءبىراق ەكى تاراپتىڭ قانشالىقتى كەلىسىمگە كەلۋگە دايىن ەكەنى ءالى بەلگىسىز. ەكى ەل قارىم-قاتىناستى جاقسارتاتىن ەكونوميكالىق كەلىسىم بويىنشا كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن كۋبا اسكەرى ا ق ش تاراپىنان بولۋى مۇمكىن اگرەسسياعا دايىندالىپ جاتقانىن حابارلاعان ەدىك.
ترامپ كۋبانى «كەش بولماي تۇرعاندا» ا ق ش- پەن كەلىسىمگە كەلۋگە شاقىردى.