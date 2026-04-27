نەتانياحۋ بيلىكتەن ايىرىلۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - يزرايل پرەزيدەنتى يسحاك گەرسوگ جەمقورلىق جانە الاياقتىق دەرەگى بويىنشا ايىپتالعان پرەمەر-مينيستر بينيامين نەتانياحۋدى كەشىرمەۋى مۇمكىن.
The New York Times گازەتىنىڭ مالىمەتى بويىنشا يسحاك گەرسوگ الدىمەن نەتانياحۋدان كىناسىن مويىنداۋىن تالاپ ەتىپ وتىر. ەلدىڭ ادىلەت مينيسترلىگى دە وعان نە كىناسىن مويىنداماي، نە قىزمەتىنەن كەتپەي زاڭ نەگىزىندە كەشىرىم جاسالمايتىنىن حابارلادى. ءوز كەزەگىندە پرەمەر-مينيستر تاعىلعان ايىپتاردى مويىنداماي، قىزمەتتىك ورنىن بوساتۋدان باس تارتتى.
يزرايلدىڭ مەملەكەت باسشىسى بىلتىر ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ دە كەشىرىم بەرۋ تۋرالى وتىنىشىنە قۇلاق اسپاي قويعان ەدى.
