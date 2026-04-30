ەندى موپەد تە «ءنومىر الادى»: زاڭداستىرۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - شىمكەنتتە ەلەكترلى موپەدتەردى زاڭ تالاپتارىنا سايكەس تىركەۋ جۇمىستارى كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇزەگە اسىپ جاتىر. بۇل تۋرالى Polisia.kz جازدى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمدەۋىنشە، وسى باعىتتاعى جۇمىستاردىڭ ناتيجەسىندە قالادا العاش رەت ەلەكترلى موپەد رەسمي تىركەۋدەن ءوتىپ، مەملەكەتتىك نومىرگە يە بولدى.
- بۇعان دەيىن مۇنداي كولىك تۇرلەرى كوبىنە تىركەۋسىز قولدانىلىپ كەلسە، ەندى ولار دا جول قوزعالىسىنىڭ قاتىسۋشىسى رەتىندە راسىمدەلۋدە. العاش بولىپ تىركەلگەن موپەد يەسى كولىكتى تالاپقا سايكەس راسىمدەپ، ءتيىستى قۇجاتتارىن زاڭداستىرعان. بۇل باستاما جولداعى ءتارتىپتى كۇشەيتىپ قانا قويماي، جۇرگىزۋشىلەردىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار تىركەۋ جۇيەسى ەلەكترلى موپەدتەردىڭ قاتىسۋىمەن بولاتىن قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ەلەكترلى موپەدتى تىركەۋ ءۇشىن ازاماتتار ارنايى حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىنا جۇگىنىپ، جەكە كۋالىك، تەحنيكالىق مالىمەتتەر جانە باسقا دا قاجەتتى قۇجاتتاردى ۇسىنۋى ءتيىس. سونداي-اق كولىك قۇرالى تەحنيكالىق تەكسەرۋدەن وتكىزىلىپ، مەملەكەتتىك باج سالىعى تولەنەدى.
پوليتسيا ەلەكترلى موپەد يەلەرىن كولىك قۇرالدارىن تىركەۋگە جانە زاڭ تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرادى.
موپەد تىزگىندەگەندە نەنى ءبىلۋ قاجەت، پوليتسيانىڭ ەسكەرتۋىن مىنا سىلتەمەدەن وقي الاسىز.