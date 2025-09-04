ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:44, 04 - قىركۇيەك 2025

    ناسا ادامداردى مارسقا قاشان جىبەرەتىنىن مالىمدەدى

    استانا. KAZINFORM - امەريكا قۇراما شتاتتارى 2030 -جىلداردىڭ باسىندا مارسقا ميسسيا جىبەرۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل تۋرالى foxnews.com جازدى.

    Фото: EPA

    - ءبىز الدىمەن ايعا پايدالى جۇكتەردى جىبەرىپ، وندا بازا سالۋدى باستايمىز. سودان كەيىن 2030 -جىلداردىڭ باسىندا مارسقا بارامىز... بۇل 8 ايلىق ميسسيا بولادى، - دەدى NASA باسشىسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى شون داففي.

    ونىڭ ايتۋىنشا، 2026 -جىلدىڭ كوكتەمىندە ءتورت عارىشكەر ايدى اينالىپ ۇشىپ، ودان كەيىن ايعا قونىپ، وندا 812 كۇن بولادى. وسى ۋاقىتقا دەيىن ايدا ەڭ ۇزاق بولۋ مەرزىمى 3 كۇندى قۇرادى.

    امەريكالىق ميللياردەر يلون ماسك 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا قاراي مارسقا Optimus اتتى گۋمانويد روبوتى بار Starship عارىش كەمەسىن جىبەرۋدى جوسپارلاپ وتىر. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ميسسيا ءساتتى بولسا، ادامدار 2029 -جىلعا قاراي مارسقا قونۋى مۇمكىن. دەگەنمەن ميللياردەر بۇل وقيعانىڭ 2031 -جىلى بولۋى ىقتيمال ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    NASA- نى قايتادان كۇشتى ەتۋ جانە مارسقا ادامداردى جىبەرۋ بويىنشا جۇمىس ىستەۋ ءۇشىن ماسك ءوزىنىڭ دوسى، عارىشتا ەكى رەت بولعان ميللياردەر دجارەد ايزەكماندى NASA باسشىسى لاۋازىمىنا شاقىردى. ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تا كانديداتۋرانى قولدادى. الايدا ماۋسىم ايىندا ماسكپەن كەلىسپەۋشىلىكتەرگە بايلانىستى شون داففي NASA باسشىسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى بولىپ تاعايىندالدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، NASA ۋراننىڭ 29- سەرىگىن تاپقانىن حابارلادى.

    الەم
