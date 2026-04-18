نەگە كوپ ويلانۋ اۋىر كورىنەدى؟ - زەرتتەۋ
استانا. قازاقپارات - ادام قيىن شەشىم قابىلداعاندا نەگە ءوزىن جايسىز سەزىنەدى؟ جاڭا زەرتتەۋ بۇل سۇراققا ناقتى جاۋاپ بەرەدى: ماسەلە تەك ويلاۋدىڭ قيىندىعىندا ەمەس، ەموتسيادا جاتىر. ناتيجەلەر thinking - Reasoning جۋرنالىندا جاريالاندى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، ادام ميى ەكى ءتۇرلى جۇيەمەن جۇمىس ىستەيدى. ءبىرىنشىسى - ينتۋيتسيا: جىلدام، اۆتوماتتى، كۇش تالاپ ەتپەيتىن ويلاۋ. ەكىنشىسى - تەرەڭ تالداۋ: باياۋ، سانالى جانە كوپ ەنەرگيانى قاجەت ەتەتىن پروتسەسس.
كوپ جاعدايدا مي ينتۋيتسيانى تاڭدايدى، ويتكەنى ول «ارزان». ءبىراق كەيدە قاراپايىم جاۋاپ دۇرىس ەمەس سياقتى سەزىلەدى. ءدال وسى ساتتە ادامدا ىشكى جايسىزدىق - كۇمان پايدا بولادى.
زەرتتەۋدى جۇرگىزگەن سەدريك كورتيال، جەروم پرادو جانە سەرج كاپاروس بۇل قۇبىلىستى ەموتسيامەن بايلانىستىردى. ولاردىڭ پايىمىنشا، كۇمان جاي عانا «سەنىمسىزدىك» ەمەس، ول مازاسىزدىق پەن شاتاسۋدان تۇراتىن ناقتى ەموتسيالىق كۇي.
ياعني، مي قاتە جاۋاپتى «سەزگەندە»، ادامعا ىڭعايسىز بولادى. سول جاعىمسىز كۇيدەن قۇتىلۋ ءۇشىن ءبىز تەرەڭ ويلاۋعا كوشەمىز.
ەكسپەريمەنت بارىسىندا قاتىسۋشىلارعا لوگيكالىق تاپسىرمالار بەرىلگەن. كەيبىرى ادەيى شاتاستىرۋ ءۇشىن جاسالعان: ادامنىڭ ومىرلىك تاجىريبەسى ءبىر جاۋاپتى «سىبىرلاسا»، لوگيكا مۇلدە باسقا قورىتىندى تالاپ ەتەدى. وسىنداي ىشكى قاقتىعىس كۇماندى كۇشەيتىپ، ادامدى ويلانىپ شەشىم قابىلداۋعا ماجبۇرلەيدى.
عالىمدار ماڭىزدى ءبىر قورىتىندى جاسايدى: اقىلدى شەشىم قابىلداۋ قابىلەتى تەك لوگيكاعا ەمەس، جاعىمسىز ەموتسيانى كوتەرە بىلۋگە دە بايلانىستى. باسقاشا ايتقاندا، «قيىن ويلاۋ» - مي ءۇشىن اۋىر جۇمىس قانا ەمەس، ەموتسيونالدى ديسكومفورتپەن دە قاتار جۇرەدى.
زەرتتەۋدىڭ شەكتەۋلەرى دە بار: ناتيجەلەر نەگىزىنەن ادامداردىڭ ءوز سەزىمدەرىن سيپاتتاۋىنا سۇيەنگەن. بولاشاقتا عالىمدار بۇل پروتسەستى دالىرەك ءتۇسىنۋ ءۇشىن فيزيولوگيالىق كورسەتكىشتەردى (مىسالى، كوز قاراشىعىنىڭ كەڭەيۋى نەمەسە تەرى رەاكسياسى) زەرتتەمەك.