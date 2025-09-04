مينيستر بولاشاقتاعى ەڭ سۇرانىسقا يە ماماندىقتاردى اتادى
مەكتەپ تۇلەكتەرى تەحنيكالىق ەمەس، گۋمانيتارلىق پاندەرگە بەيىم بولعان جاعدايدا قاي ماماندىققا تۇسكەنى دۇرىس دەگەن سۇراققا عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك جاۋاپ بەردى، دەپ حابارلايدى Tizgin.kz.
ءمينيستردىڭ سوزىنشە، ەلدە تەحنيكالىق ماماندارعا سۇرانىس جوعارى. ال گۋمانيتارلىق باعىتقا ءتۇسۋ الدەقايدا كۇردەلى. ماسەلەن، بيىل «حالىقارالىق قاتىناستار جانە ديپلوماتيا»، «اۋدارما ءىسى» ماماندىقتارىنا 1 گرانتقا 16 ادام تالاسقان. سوندىقتان مينيستر گۋمانيتارلىق عىلىمدارعا قىزىعاتىن وقۋشىلارعا باسقا باعىتتاردى دا قاراستىرۋعا كەڭەس بەردى.
«قازىر جاساندى ينتەللەكتتىڭ دامۋىنىڭ ارقاسىندا گۋمانيتارلىق ماماندىقتاردا دا ءبىر رەنەسسانس ءجۇرىپ جاتىر. لينگۆيستيكادا «كورپۋستىق لينگۆيستيكا» دەگەن ۇعىم بار - ءتىلدىڭ قۇرىلىمىن زەرتتەۋ. ۇلكەن تىلدىك مودەلدەردىڭ دامۋى بارىسىندا وندا IT ماماندارى ەمەس، لينگۆيستەر قاجەت. سەبەبى ءتىلدى دۇرىس قۇرىلىمداپ، الگوريتمدەرگە ەنگىزۋدى سولار جاسايدى. بۇل Large Language Models («ۇلكەن تىلدىك مودەلدەر») دەپ اتالادى». ياعني فيلولوگ ەمەس، ناقتى ءتىل لوگيكاسىن زەرتتەيتىن لينگۆيستەر اۋاداي قاجەت»، - دەدى مينيستر Cardiff University Kazakhstan-نىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا.
ساياسات نۇربەكتىڭ پىكىرىنشە، بولاشاقتا تاعى ءبىر سۇرانىسى جوعارى ماماندىق - پسيحولوگيا.
«ءبىز قازىر ەرەكشە ءبىر داۋىردە ءومىر ءسۇرىپ جاتىرمىز. ادامدارمەن عانا ەمەس، الگوريتمدەرمەن دە جارتىلاي بايلانىس ورناتىپ وتىرمىز. پسيحولوگيادا Human-Computer Interaction(«ادام مەن كومپيۋتەردىڭ ءوزارا ارەكەتتەسۋى») دەگەن تانىمال باعىت بار. بۇدان بولەك، اقپاراتتىڭ تىم كوپتىگىنەن ادامداردىڭ جۇيكەسى جۇقارىپ، كۇيزەلىس كۇشەيىپ جاتىر. سوندىقتان ادامنىڭ ءومىرىن ءارتاراپتاندىرا الاتىن ماماندار قاجەت. قازىر سيفرلىق دەتوكس دەگەن ترەندتەر شىعىپ جاتىر. وسىنداي باعىتتار وتە قاجەت»، - دەپ تۇيىندەدى ساياسات نۇربەك.