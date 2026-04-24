مىڭنان استام تالاپكەر ۇ ب ت تاپسىرماي-اق گرانتقا ءتۇسۋ مۇمكىندىگىنە يە بولدى
استانا. قازاقپارات - بيىل مىڭنان استام سارباز جوعارى وقۋ ورنىنىڭ گرانتىن يەلەندى، دەپ حابارلايدى «24kz».
قازاقستاندا اسكەري قىزمەتتىڭ بەدەلىن ارتتىرىپ، جاستاردىڭ بولاشاعىنا جول اشاتىن بىرەگەي جوبا ءوز جەمىسىن بەرۋدە. ق ر قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باستاماسىمەن 2023 -جىلدان بەرى جۇزەگە اسىپ كەلە جاتقان باعدارلاما اياسىندا بيىل مىڭنان استام ازامات ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋدى تاپسىرماي-اق، جوعارى وقۋ ورىندارىنا مەملەكەتتىك گرانت نەگىزىندە ءتۇسۋ مۇمكىندىگىنە يە بولدى. ءادىل ىرىكتەۋ جانە سيفرلىق اشىقتىق گرانت يەگەرلەرىن انىقتاۋ پروتسەسى تولىقتاي سيفرلاندىرىلعان. ارنايى اقپاراتتىق جۇيە جاۋىنگەرلىك دايىندىقتا ۇزدىك ناتيجە كورسەتكەن ساربازداردى اۆتوماتتى تۇردە ىرىكتەپ، پروتسەستىڭ اشىقتىعى مەن ادىلدىگىن قامتاماسىز ەتەدى.
2023- 2025 -جىلدار ارالىعىندا جۇيەدە 180 مىڭنان استام اسكەري قىزمەتشى تىركەلگەن.
تەك «كوكتەم- 2025» شاقىرىلىمى بويىنشا 18 مىڭنان استام سارباز ىرىكتەۋگە قاتىسىپ، لايىقتىلارى ءبىلىم گرانتىنا يە بولدى. كۇشتىك قۇرىلىمدار بويىنشا گرانتتاردىڭ ءبولىنىسى:
1. قورعانىس مينيسترلىگى - 492 ورىن؛
2. ۇلتتىق ۇلان - 493 ورىن؛
3. ۇ ق ك شەكارا قىزمەتى - 112 ورىن؛
4. مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى - 29 ورىن؛
5. توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى - 28 ورىن.
ەلوردادا وتكەن شارادا گرانت يەگەرلەرىنە سەرتيفيكاتتار تابىستالدى. ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنە جولداما العان كىشى سەرجانت بەيبارىس حاسەن بۇل ءساتتىڭ ماڭىزدىلىعىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى: «بۇل - مەنىڭ اسكەردەگى ەڭ ۇلكەن تابىستارىمنىڭ ءبىرى. بۇل جەتىستىككە جەتۋدە كومانديرلەرىم مەن جاقىندارىمنىڭ قولداۋى ەرەكشە ءرول اتقاردى».
سارباز تۋىستارى دا مەملەكەت تاراپىنان جاسالىپ جاتقان قامقورلىققا ريزاشىلىعىن بىلدىرۋدە. ماسەلەن، گۇلنار جاكەتوۆانىڭ ايتۋىنشا، بۇل باستاما وتباسىلار ءۇشىن ۇلكەن دەمەۋ: «وتباسىمىز ءۇشىن بۇل ۇلكەن قۋانىش ءارى ناقتى قولداۋ. مۇنداي قادامدار بالالارىمىزدىڭ بولاشاعىنا دەگەن سەنىمدىلىكتى نىعايتادى».
سەرتيفيكاتتاردى تابىستاۋ راسىمىنە پارلامەنت سەناتىنىڭ دەپۋتاتتارى، ارداگەرلەر مەن مەكتەپ وقۋشىلارى قاتىستى. قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى، گەنەرال-مايور اسقار مۇستابەكوۆ جاس ستۋدەنتتەرگە اق جول تىلەدى: «بۇل سەرتيفيكات - سەندەردىڭ ادال قىزمەتتەرىڭنىڭ لايىقتى جەمىسى. وسى مۇمكىندىكتى الداعى ۋاقىتتا سەنىمدى ءوسىپ- وركەندەۋ ءۇشىن ءتيىمدى پايدالانا بىلىڭدەر».
جوبا اياسىندا وقۋعا تۇسكەن جاستار تەك تەگىن ءبىلىم الىپ قانا قويماي، جاتاقحانامەن قامتىلىپ، اي سايىنعى شاكىرتاقىعا دا يە بولادى.