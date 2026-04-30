ميدىڭ قارتايۋىن جەدەلدەتەتىن ءونىم انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - الكوگول مي قارتايۋىن جەدەلدەتەتىن ەڭ كۇشتى فاكتورلاردىڭ ءبىرى دەپ اتالدى، دەپ حابارلايدى health.mail.ru.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەتانول - تىكەلەي نەيروتوكسين، ياعني ۋاقىت وتە كەلە جۇيكە جاسۋشالارىن بۇزادى. سونىڭ سالدارىنان مي «جاسىنا قاراعاندا تەز قارتايادى»: مىسالى، 40 جاستاعى ادامنىڭ مرت كورسەتكىشى 60 جاستاعى ادامنىڭ دەڭگەيىنە سايكەس كەلۋى مۇمكىن.
اسىرەسە گيپپوكامپ قاتتى زارداپ شەگەدى. بۇل - جادى مەن ەموتسيانى رەتتەيتىن ماڭىزدى بولىك. الكوگولدىڭ اسەرىنەن ەستە ساقتاۋ قابىلەتى تومەندەپ، ەموتسيالىق تۇراقتىلىق السىرەيدى.
سونىمەن قاتار ميدىڭ اق زاتى دا بۇزىلادى. ول مي بولىمدەرى اراسىنداعى سيگنالداردى جەتكىزۋگە جاۋاپ بەرەدى. ونىڭ زاقىمدانۋى رەاكتسيانىڭ باياۋلاۋىنا، قوزعالىس ۇيلەسىمىنىڭ ناشارلاۋىنا جانە ءبىر ۋاقىتتا بىرنەشە ءىستى اتقارۋدىڭ قيىنداۋىنا اكەلەدى. مۇنداي وزگەرىستەر ادام ىشىمدىك ىشپەگەن كەزدە دە بايقالۋى مۇمكىن.
زەرتتەۋلەر كورسەتكەندەي، كۇن سايىن از مولشەردە الكوگول (مىسالى، ءبىر بوكال شاراپ نەمەسە ءبىر بوتەلكە سىرا) تۇتىناتىن ادامداردا 5-6 جىل ىشىندە اق زاتتىڭ تۇتاستىعى %15-20 تومەندەيدى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، بۇل جاعداي تامىرلىق دەمەنتسيا دامۋ قاۋپىن ارتتىرادى. بۇل - ميعا قان جەتكىزىلۋىنىڭ بۇزىلۋىنان تۋىندايتىن، ويلاۋ مەن ەستە ساقتاۋ قابىلەتىنىڭ ناشارلاۋىنا اكەلەتىن اۋرۋ.
قىسقاسى، الكوگول ميدى كوزگە كورىنبەي «توزدىرادى». ونىڭ اسەرى بىردەن بايقالماۋى مۇمكىن، ءبىراق ۋاقىت وتە كەلە سالدارى ايقىن سەزىلەدى.