مودە قاعاننىڭ قىتاي پاتشاسىنا جازعان حاتى
استانا. قازاقپارات - وقىرماندارعا ءبىزدىڭ داۋىرىمىزگە دەيىن 176 - جىلى عۇن ەلىنىڭ باھادۇر قاعانى مودە شانيۋيدىڭ حان ەلىنىڭ حۋانديى ۆەنديگە جولداعان حاتىن جاريالاپ وتىرمىز.
بۇل حاتتا كوشپەندى بابالارىمىزدىڭ اسقاق رۋحىن، دالالىق ەردىڭ جىگەرلى بولمىسى سەزىلەدى. مارحابات!
«ءتاڭىر تەكتەس عۇن قاعاناتىنىڭ ۇلى شانيۋيى حان ەلىنىڭ حۋانديىنىڭ اماندىعىن سۇرايدى. وتكەن جولى الدىڭعى حۋاندي عۇن ەلىنە حات جولداپ بەيبىتشىلىك كەلىسىمگە كەلىپ ەدىك. ەكى جاققا دا ءتيىمدى بولۋى ءۇشىن مەن بۇل شارتتى قابىل الىپ ەدىم. حان ەلىنىڭ شەكارا شەنەۋنىكتەرى ءبىزدىڭ وڭ قولدىڭ جۇكي تورەسىن مازاقتاپ شامىنا تيگەندىكتەن ول ماعان ايتپاي يليحوۋ قاتارلى سەرىكتەس نوياندارىنىڭ اقىلىمەن داۋدى سىزدەردىڭ شەكاراعا ەنىپ شەشپەك بولعاندىعى ءبىزدىڭ ارامىزداعى شارتتى بۇزىپ، تۋىستىق بايلانىسىمىزدى ءۇزىپ، حان ەلىن ىڭعايسىز جايعا ۇشىراتقان ەكەن.
سودان بەرى حان ەلىنەن بىرنەشە رەت حات الىپ، جاۋاپ جولداعانىممەن ءبىزدىڭ ەلشىمىز قايتىپ كەلە الماي، ءسىزدىڭ ەلشىڭىزدىڭ دە ەلىنە قايتا الماي جاتقاندىعى ەكى جاقتى دا الاڭداتۋدا شىعار. كەلىسىمدى بۇزعان باعىنىشتىلاردى جازالاۋ شارتتارىنا بايلانىستى وڭ قولدىڭ جۇكي تورەسىن مەن يۋەجي ايماعىنا جورىققا جىبەرىپ ەدىم.
ءتاڭىردىڭ قولداۋى ارقاسىندا باتىر ساربازدارىم مەن ارعىماق اتتاردىڭ كۇشىمەن يۋەجي ايماعىن باعىندىرعان ەكەن. وسىلايشا مەن ءتاڭىردىڭ جارلىعى مەن باتىر ساربازدارىمنىڭ ارقاسىندا، ارعىماق اتتىڭ كۇشىمەن كورشىلەس لوۋلان، ءۇسۇن، حۇسە قاتارلى الىس-جاقىننىڭ ۇلكەندى-كىشىلى 36 ەلىن بىرىكتىرىپ وزىمە قاراتتىم.
قازىر ولار ۇلى عۇن ەلىنىڭ قولاستىندا بىرىكتى. وسىلايشا ۇلى دالانىڭ ساداق اسقان حالقىنىڭ بارلىعى ءبىر شاڭىراققا سيىسىپ، ۇلى دالا اۋماعىندا بەيبىتشىلىك ورنادى. سول سەبەپتى مەن اسىل قىلىشىمدى قىنىنا، ىسقىراتىن ساداعىمدى قورامساعىنا سالا تۇرايىن دەپ وتىرمىن.
اتتارىمدى جايىلتىپ، باتىرلارىمدى ءۇيدى-ۇيىنە اتتاندىرىپ، ۇساق-تۇيەك شارۋالارىمدى كەيىنگە قالتىردىم. شەكاراداعى حالىق بۇرىنعىسىنشا بەيبىت ءومىر ءسۇرۋى ءۇشىن وتكەندى ۇمىتىپ، ارامىزداعى تاتۋلىق كەلىسىمىن ەستەن شىعارماي ءجۇرىڭىز. بالا-شاعا ءوسىپ جەتىلىپ، قارتتار تىنىش ءومىر ءسۇرىپ ءوتسىن. قۇدا-قۇداندالى اعايىن-تۋىس ءبارىمىز تىنىش ءومىر ءسۇرىپ جىرعايىق.
حۋانديدىڭ پىكىرىن ءازىر ەستي الماي وتىرعاندىقتان لانجۋن تورە سيدۋسياندى ەلشى رەتىندە وسى حاتپەن بىرگە ءبىر تۇيە، ەكى ءمىنىس ات، ارباعا جەگەتىن ءتورت سايگۇلىك ات بەرىپ جىبەردىم. ەگەر عۇندار ءسىزدىڭ شەكاراعا تاياۋ قيىندىقتار تۋعىزىپ جاتسا ءسىز ءوز بوداندارىڭىزعا شەكارادان الىستاۋ، ىشكەرى قونىستانۋىن بۇيىرىڭىز.»
اۋدارعان: سامات ءناسىر
دەرەك كوزى:
Н.Я. Бичурин (Иакинф), 1950-1953 жж
Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена
توم I- III. گ. موسكۆا. 54-55-بەت
