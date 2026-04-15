مەرۋەرت وتەكەشوۆا: ماحابباتتىڭ تىرەگى - ادالدىق، ىزگىلىك، مەيىرىم
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلىمىزدە عاشىقتار كۇنى اتالىپ ءوتىپ جاتىر. مەرەكەگە وراي Kazinform ءتىلشىسى ماحابباتتىڭ، سۇلۋلىقتىڭ سيمۆولىنا اينالعان مەرۋەرت وتەكەشوۆامەن تىلدەسىپ، قازاقستاندىقتارعا ارنالعان ىزگى تىلەگىن جازىپ العان ەدى.
«قىز جىبەك» ءفيلمى ارقىلى قازاق قىزدارىنىڭ سۇلۋلىعى مەن ادالدىعىنىڭ جارقىن بەينەسىنە اينالعان ءارتىس جاستارعا ماڭگىلىك ماحاببات تىلەپ، سەزىمگە ادال بولۋعا شاقىردى.
- قۇرمەتتى جاستار، مەن سىزدەردى وتە جاقسى كورەمىن. سىزدەر ءۇشىن «قوزى كورپەش - بايان سۇلۋ» كۇنى بولسا، مەن ءۇشىن «قىز جىبەك - تولەگەن» كۇنى. ماحابباتتىڭ تىرەگى - ادالدىق، ىزگىلىك، مەيىرىم. ءبىز ماحابباتقا سەنۋىمىز كەرەك. رومانتيكاسىز ماحاببات بولمايدى. سوندىقتان جاستاردى رومانتيك بولۋعا شاقىرامىن. ماحابباتسىز ءومىر جوق، ونەرسىز ءومىر جوق. بارشاڭىزعا ۇلكەن باقىت، ماڭگىلىك ماحاببات تىلەيمىن، - دەدى مەرۋەرت وتەكەشوۆا.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا 15- ءساۋىر - ۇلتتىق عاشىقتار كۇنى رەتىندە اتالىپ وتەدى. بۇعان دەيىن ۇلت تاريحىنداعى ۇلى عاشىقتار تۋرالى، الەم ەلدەرىندەگى ماحاببات مەرەكەلەرى جايىندا جازعان ەدىك.
ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى