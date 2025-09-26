ق ز
    مۇرات نۇرتىلەۋ جاڭا قىزمەتكە تاعايىندالدى

    استانا. KAZINFORM - مۇرات نۇرتىلەۋ پرەزيدەنتتىڭ حالىقارالىق ينۆەستيتسيا جانە ساۋدا ىنتىماقتاستىعى جونىندەگى كومەكشىسى بولىپ تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Мурат Нуртлеу
    Фото: Акорда

    - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن مۇرات ءابۋعالي ۇلى نۇرتىلەۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ حالىقارالىق ينۆەستيتسيا جانە ساۋدا ىنتىماقتاستىعى جونىندەگى كومەكشىسى بولىپ تاعايىندالدى، ول بۇرىنعى اتقارعان لاۋازىمىنان بوساتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    مۇرات نۇرتىلەۋدىڭ ەڭبەك جولى

    ق ر س ءى م مەملەكەتتىك پروتوكول قىزمەتىنىڭ رەفەرەنتى، اتتاشە (1998-ج)

    ق ر مالايزياداعى ەلشىلىگىنىڭ اتتاشەسى (1999-2003 ج ج)

    ق ر س ءى م ازيا جانە افريكا دەپارتامەنتىنىڭ ەكىنشى حاتشىسى (2003-2004 ج ج)

    ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ كەڭەسشىسى (2004-2006 ج ج)

    ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترى حاتشىلىعىنىڭ باسشىسى (2007 - ج)

    ق ر پارلامەنتى سەناتى اپپاراتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى؛ اپپارات باسشىسى (2007-2011 ج ج)

    ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ەرەكشە تاپسىرمالار جونىندەگى ەلشىسى (2011 -ج)

    ق ر س ءى م ازيا جانە افريكا دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى (2011 -ج)

    ق ر جەنيەۆاداعى (شۆەيتساريا كونفەدەراتسياسى) تۇراقتى وكىلدىگىندە كەڭەسشى- ۋاكىلى (2011-2014 ج ج)

    ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ سىرتقى ساياسات ورتالىعى مەڭگەرۋشىسىنىڭ ورىنباسارى (2014-2016 ج ج)

    ق ر فينليانديا رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەستونياداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى (2016-2019 ج ج)

    ق ر پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى (2019-2021 ج ج)

    ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى (2021-2022 ج ج)

    ق ر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى (2022-ج)

    ق ر اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى (2022-2023 -ج)

    ق ر پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىمەن ق ر پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - سىرتقى ىستەر ءمينيسترى (2023 -ج. 3 -ءساۋىر)

    ق ر پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىمەن ق ر پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - سىرتقى ىستەر ءمينيسترى (2024 -جىلعى 6-اقپان)

