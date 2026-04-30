مۇناي باعاسى 2022-جىلدان بەرگى ەڭ جوعارى دەڭگەيدەن استى
استانا. KAZINFORM - بەيسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ Brent ماركالى مۇناي باعاسى كۇرت ءوسىپ، ءبىر باررەلى 125 دوللاردان جوعارى كوتەرىلدى.
بۇعان ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ يران پورتتارىنا قاتىستى بلوكادانى ۇزارتۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جاتقانى اسەر ەتتى.
ماۋسىم ايىنا ارنالعان Brent فيۋچەرستەرى بۇعان دەيىن دە جوعارى دەڭگەيگە جەتكەن ەدى. الايدا بەيسەنبى كۇنى (ا ق ش- تىڭ شىعىس ۋاقىتى بويىنشا 00:39 دا) باعا 125 دوللاردان اسىپ، 12 پايىزدان استام ءوسىم كورسەتتى. ال امەريكالىق ەتالون سانالاتىن WTI ماركالى مۇناي باعاسى 3 پايىزدان استام قىمباتتاپ، 110 دوللاردان جوعارى كوتەرىلگەنىن CNN حابارلادى.
الەمدىك نارىقتاعى مۇنداي سەرپىلىس ا ق ش- تا بەنزين باعاسىنىڭ سوڭعى ءتورت جىلداعى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتۋىمەن قاتار ءجۇرىپ وتىر. بۇعان قوسا، ا ق ش پەن يران اراسىنداعى تىكەلەي كەلىسسوزدەردىڭ ءساتسىز اياقتالۋى دا اسەر ەتتى. ناتيجەسىندە مۇناي مەن گازدى تاسىمالداۋدا ماڭىزدى ءرول اتقاراتىن ورمۋز بۇعازى ءىس جۇزىندە جابىق كۇيدە قالىپ وتىر.
CNN دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، دونالد ترامپ نەگىزگى كەڭەسشىلەرىمەن كەزدەسۋدە يران پورتتارىنا قارسى اسكەري-تەڭىز بلوكاداسىن جالعاستىرۋ نيەتىن بىلدىرگەن. اق ءۇي كومانداسى بۇل شارانى ۇزارتۋ، سونىڭ ىشىندە ورمۋز بۇعازىن ۇزاق مەرزىمگە جابۋ جوسپارىن قاراستىرىپ جاتىر.
ماۋسىم ايىنداعى Brent كەلىسىمشارتىنىڭ مەرزىمى اياقتالۋعا جاقىنداۋىنا بايلانىستى ساۋدا كولەمى شىلدە ايىنا ارنالعان فيۋچەرستەرگە اۋىستى. بۇل كەلىسىمشارت سارسەنبى كەشىندە-اق 113 دوللاردان اسقان.