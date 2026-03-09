مۇناي باعاسى 2022-جىلدان بەرى العاش رەت 100 دوللاردان استى
استانا. KAZINFORM - يرانداعى سوعىس سالدارىنان مۇناي باعاسى شامامەن %20 عا ءوسىپ، 2022-جىلعى دەڭگەيگە جەتتى. مۇناي نارىعىنداعى نەگىزگى فاكتورلاردىڭ ءبىرى ورمۋز بۇعازىنىڭ ۇزاق ۋاقىتقا جابىلۋ مۇمكىندىگىنە بايلانىستى الاڭداۋشىلىق بولىپ وتىر، دەپ جازادى DW.
ا ق ش پەن يزرايل يرانعا قارسى سوعىس پەن ورمۋز بۇعازىنىڭ جابىلۋى اياسىندا مۇناي باعاسى 2022-جىلدان بەرى العاش رەت 100 دوللاردان استى. دۇيسەنبى، 9-ناۋرىز كۇنى ساۋدا باستالعان ساتتە ەۋروپادا ەتالون سانالاتىن Brent ماركالى مۇناي فيۋچەرستەرى ءبىر مەزەتتە شامامەن %20 عا قىمباتتاپ، باررەلىنە (159 ليتر) 111,04 دوللارعا دەيىن كوتەرىلدى. بۇل تۋرالى Reuters اگەنتتىگى حابارلادى.
ال امەريكالىق West Texas Intermediate (WTI) ماركالى مۇناي فيۋچەرستەرى %16,8 عا ءوسىپ، 106,17 دوللارعا جەتتى. بۇعان دەيىن ساۋدا بارىسىندا باعا 111,24 دوللارعا دەيىن كوتەرىلگەن.
جۇما، 6-ناۋرىز كۇنى مامىر ايىندا جەتكىزىلەتىن Brent ماركالى مۇناي باعاسى 2024 -جىلدىڭ ساۋىرىنەن بەرى العاش رەت 90 دوللاردان استى. ال يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيا باستالعانعا دەيىن، ياعني 28-اقپانعا دەيىن، مۇناي شامامەن 70 دوللار دەڭگەيىندە ساۋدالانىپ كەلگەن.
ورمۋز بۇعازى ۇزاق ۋاقىتقا جابىلۋى مۇمكىن بە
مۇناي نارىعىنداعى باستى قاۋىپتەردىڭ ءبىرى - ورمۋز بۇعازىنىڭ ۇزاق ۋاقىتقا جابىلىپ قالۋ قاۋپى. بەيبىت كەزەڭدە بۇل بۇعاز ارقىلى الەمدىك مۇناي كولەمىنىڭ شامامەن %20 ى تاسىمالدانادى. سونداي- اق ول سۇيىتىلعان تابيعي گازدى، اسىرەسە قاتاردان جەتكىزۋ ءۇشىن دە ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە.
الەمدىك مۇناي نارىعىنداعى شيەلەنىس كۇشەيگەن تۇستا سكوت بەسسەنت 6- ناۋرىز كۇنى ا ق ش ۇكىمەتى تانكەرلەرگە تيەلىپ قويعان رەسەيلىك مۇنايعا قاتىستى سانكتسيالاردى جەڭىلدەتۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
سول كۇنى ا ق ش ءۇندىستانداعى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنا تانكەرلەرگە تيەلىپ قويعان رەسەيلىك مۇنايدى ساتىپ الۋعا سالىنعان شەكتەۋدەن 30 كۇنگە بوساتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. بۇل شارا مۇنايدىڭ الەمدىك نارىققا جەتكىزىلۋىن جالعاستىرۋ ماقساتىندا جاسالعان.
يراننىڭ مۇناي ينفراقۇرىلىمىنا اۋەدان سوققى جاسالدى
7 - ناۋرىز كۇنى يزرايل العاش رەت يراننىڭ مۇناي ينفراقۇرىلىمىنا اۋەدەن سوققى جاسادى. شابۋىل تەگەران قالاسى مەن ونىڭ ماڭىنداعى بەس ەنەرگەتيكالىق نىسانعا باعىتتالعان.
بۇعان جاۋاپ رەتىندە يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسى پارسى شىعاناعى ەلدەرىندەگى مۇناي نىساندارىنا سوققى بەرۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.
- ەگەر باررەلىنە 200 دوللاردان اساتىن مۇناي باعاسىنا توزە الساڭىزدار، وندا وسى ويىندى جالعاستىرا بەرىڭىزدەر، — دەپ كەلتىردى ۇيىم وكىلىنىڭ ءسوزىن The Guardian گازەتى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىس اياسىندا مۇناي باعاسىنىڭ كۇرت ءوسۋى ۋاقىت وتە تۇزەلەتىنىن جانە بۇل جاھاندىق قاۋىپسىزدىك ءۇشىن وتەلەتىن شاعىن عانا تولەم ەكەنىن مالىمدەدى.