مۋميانىڭ ىشىنەن «يليادانىڭ» ءبىر پاراعى تابىلدى
استانا. KAZINFORM - مىسىردىڭ مينيا پروۆينسياسىنداعى وكسيرينح ارحەولوگيالىق كەشەنىندە جۇرگىزىلگەن قازبا جۇمىستارى كۇتپەگەن جاڭالىققا الىپ كەلدى. عالىمدار ريم داۋىرىنە تيەسىلى جەرلەۋ ورنىن زەرتتەۋ بارىسىندا مۋميانىڭ ىشىنەن يليادا شىعارماسىنىڭ پاپيرۋسقا جازىلعان ءۇزىندىسىن تاپقان، دەپ حابارلايدى arkeonews.net.
قازبا بارىسىندا ءۇش اكتاس كامەرا انىقتالعان. ولار ۋاقىت وتە قاتتى بۇلىنگەنىمەن، ىشىنەن سيرەك كەزدەسەتىن جەرلەۋ راسىمدەرىنىڭ ىزدەرى تابىلدى. اتاپ ايتقاندا، كەراميكالىق ىدىستاردا كرەماتسيالانعان ادام سۇيەكتەرى بولعان - بۇل ەجەلگى مىسىر ءۇشىن ادەتتەن تىس قۇبىلىس. سونىمەن قاتار، سابيلەردىڭ سۇيەكتەرى مەن ماتامەن ورالعان مىسىقتاردىڭ باس سۇيەكتەرى دە تابىلعان.
ارحەولوگتار مۇنداي راسىمدەر ريم داۋىرىندە قالىپتاسقان مادەني ارالاسۋدىڭ بەلگىسى ەكەنىن ايتادى. ياعني، ءداستۇرلى مىسىرلىق مۋميالاۋ مەن جاڭا كرەماتسيا ءداستۇرى قاتار قولدانىلعان.
جەرلەۋ ورنىنان تابىلعان ارتەفاكتىلەردىڭ قاتارىندا قۇدايلار مۇسىندەرى دە بار. سونىڭ ىشىندە گارپوكرات بەينەسى ەرەكشە نازار اۋدارتادى. ول - ەجەلگى مىسىرلىق گور قۇدايىنىڭ گرەكشە بەينەسى، ريم داۋىرىندە ۇنسىزدىك قۇدايى رەتىندە تانىلعان. سونداي-اق كۋپيدوننىڭ شاعىن ءمۇسىنى تابىلعان.
ەڭ ەرەكشە ولجا - مۋميانىڭ ىشىنەن تابىلعان پاپيرۋس. وندا «يليادانىڭ» ەكىنشى كىتابىنداعى ايگىلى «كەمەلەر ءتىزىمى» ءبولىمى جازىلعان. بۇل ۇزىندىدە تروياعا اتتانعان گرەك اسكەرلەرى سيپاتتالادى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، كلاسسيكالىق گرەك ادەبيەتىنىڭ ءماتىنىن مۋميانىڭ ىشىنەن تابۋ - وتە سيرەك قۇبىلىس. بۇل سول كەزەڭدەگى جەرگىلىكتى ەليتانىڭ تەك گرەك مادەنيەتىنىڭ ىقپالىندا بولىپ قانا قويماي، ونىڭ ادەبي داستۇرىمەن دە تىعىز بايلانىستا بولعانىن كورسەتەدى.
سونىمەن قاتار بۇل جاڭالىق ەجەلگى قوعامداعى مادەني ساباقتاستىق پەن وزگەرىستەردىڭ قالاي قاتار جۇرگەنىن ايقىن كورسەتىپ وتىر.