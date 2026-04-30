مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ جالاقىسى وسەدى
استانا. KAZINFORM - ق ر پارلامەنتى سەناتىنىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتى تۋرالى» زاڭى مەن ىلەسپە قۇجات ماقۇلداندى.
جاڭا زاڭ 2024-2029-جىلدارعا ارنالعان مەملەكەتتىك قىزمەتتى دامىتۋ تۇجىرىمداماسىن ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا ازىرلەنگەن.
- جاڭا زاڭ مەملەكەتتىك قىزمەت جۇيەسىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، مەملەكەتتىك قىزمەتتەگى بىلىكتى سالالىق مامانداردىڭ تاپشىلىعىن تولتىرۋعا، سونداي-اق مەملەكەت ۇسىناتىن قىزمەتتەردىڭ ساپاسى مەن قولجەتىمدىلىگىن جانە ازاماتتاردىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ جۇمىسىنا قاناعاتتانۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋعا، وسىلايشا ازاماتتاردىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتكە دەگەن سەنىمىن نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى سەناتور ەۆگەني بولگەرت.
اتالعان زاڭدا مەملەكەتتىك قىزمەتتىڭ تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋعا جانە كاسىبي مامانداردى ۇستاپ قالۋعا باعىتتالعان شارالار قاراستىرىلعان. ماسەلەن، ولاردىڭ جالاقىسى كەمىندە ءۇش جىلدا ءبىر رەت يندەكستەلىپ، نارىققا بايلانىستى كوتەرىلەدى. سونداي-اق، الەۋمەتتىك كەپىلدىككە ايرىقشا نازار اۋدارىلعان.
- مەملەكەتتىك قىزمەتشى باسقا ەلدىمەكەنگە اۋىستىرىلسا، وعان ارنايى تولەمدەر، سونىڭ ىشىندە كوتەرمە جاردەماقى تولەنەدى جانە كوشۋ شىعىندارى وتەلەدى. ەگەر 25 جىلدىق جۇمىس ءوتىلى جانە مەملەكەتتىك نەمەسە ۆەدومستۆولىق ماراپاتتارى بولسا، زەينەتكە شىققاندا، 4 ايلىق مولشەرىندە ءبىر رەتتىك سىياقى بەرىلەدى، - دەدى دەپۋتات.
بۇدان بولەك، ەڭبەك دەمالىسىنا اقى تولەنەتىن قوسىمشا كۇندەر قوسىلادى. ونىڭ ۇزاقتىعى مەملەكەتتىك قىزمەتتەگى جۇمىس وتىلىنە بايلانىستى: 10 جىل بولسا - ءۇش كۇن، 15 جىل بولسا - بەس كۇن، 20 جىل بولسا - ون كۇن قوسىمشا دەمالىس قاراستىرىلعان.