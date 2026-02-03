ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:56, 03 - اقپان 2026 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسىن اۋەجايدا پاكىستان پرەزيدەنتى مەن پرەمەر-مينيسترى قارسى الدى

    يسلاماباد. KAZINFORM - مارتەبەلى مەيماننىڭ كەلۋىنە وراي قۇرمەت قاراۋىلى ساپ تۇزەپ، زەڭبىرەكتەن 21 مارتە وق اتىلدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Tokayev welcomed by Pakistan President, PM at Islamabad airport
    Photo credit: Akorda

    مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتى يسلاماباد اۋەجايىندا پرەزيدەنت اسيف الي زارداري مەن پرەمەر-مينيستر شاحباز شاريف قارسى الدى.

    سونداي-اق قازاقستان مەن پاكىستاننىڭ تۋلارىن ۇستاعان بالالار قاسىم-جومارت توقايەۆقا قوشەمەت كورسەتتى.

    ەرتەڭ جوعارى دەڭگەيدە كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلىپ، ەكى ەل اراسىنداعى ساياسي، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلانادى.

    بۇدان بۇرىن پاكىستاننىڭ شەكاراسىنا ەنگەننەن باستاپ اسكەري اۋە كۇشتەرىنىڭ ۇشاقتارى قازاقستان پرەزيدەنتى مىنگەن بورتپەن قاپتالداسىپ ۇشقانىن جازعان ەدىك.

    قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
