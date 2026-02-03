18:56, 03 - اقپان 2026 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسىن اۋەجايدا پاكىستان پرەزيدەنتى مەن پرەمەر-مينيسترى قارسى الدى
يسلاماباد. KAZINFORM - مارتەبەلى مەيماننىڭ كەلۋىنە وراي قۇرمەت قاراۋىلى ساپ تۇزەپ، زەڭبىرەكتەن 21 مارتە وق اتىلدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتى يسلاماباد اۋەجايىندا پرەزيدەنت اسيف الي زارداري مەن پرەمەر-مينيستر شاحباز شاريف قارسى الدى.
سونداي-اق قازاقستان مەن پاكىستاننىڭ تۋلارىن ۇستاعان بالالار قاسىم-جومارت توقايەۆقا قوشەمەت كورسەتتى.
ەرتەڭ جوعارى دەڭگەيدە كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلىپ، ەكى ەل اراسىنداعى ساياسي، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلانادى.
بۇدان بۇرىن پاكىستاننىڭ شەكاراسىنا ەنگەننەن باستاپ اسكەري اۋە كۇشتەرىنىڭ ۇشاقتارى قازاقستان پرەزيدەنتى مىنگەن بورتپەن قاپتالداسىپ ۇشقانىن جازعان ەدىك.