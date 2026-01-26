مەملەكەت باسشىسى: وتانشىلدىق دەگەنىمىز - قاسيەتتى سەزىم، مۇنىڭ اسىرە ۇلتشىلدىققا ەش قاتىسى جوق
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت باس پروكۋراتۋرادا جيىن وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى ازاماتتارعا دەسترۋكتيۆتى كونتەنتتى تاراتۋدىڭ قۇقىقتىق سالدارى جونىندە ۇنەمى ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزگەن ءجون ەكەنىن ايتتى.
- تەحنولوگيانىڭ قارقىندى دامۋى اقپاراتتىق كەڭىستىكتىڭ تۇبەگەيلى ترانسفورماتسياسىنا جول اشادى. قوعامدى جىككە ءبولىپ، ازاماتتاردى ءبىر-بىرىنە قارسى قوياتىن دەسترۋكتيۆتى اقپارات تاراتۋعا بەيىل ادامدار دا بار. مۇنىڭ ءبارى وشپەندىلىككە باستايتىن ەشكىمگە قاجەتسىز، ءتىپتى قاۋىپتى پىكىرتالاسقا جالعاسادى. جاساندى ينتەللەكتىنى وسىنداي ادامدار اقپاراتتىق قارۋعا اينالدىرىپ، زاڭعا قايشى كەلەتىن كونتەنتتەردى كوپتەپ تاراتا باستايدى. بۇعان جول بەرۋگە بولمايدى. ونداي ارەكەتتەرگە قۇقىقتىق باعا بەرىپ، جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ قاجەت. ازاماتتارعا دەسترۋكتيۆتى كونتەنتتى تاراتۋدىڭ قۇقىقتىق سالدارى جونىندە ۇنەمى ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزگەن ءجون، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ تارتىپسىزدىك پەن زاڭسىزدىققا جول بەرۋگە بولمايتىنىن ەسكە سالدى.
- ۇلتتىق قۇرىلتاي وتىرىسىندا مەن وتانشىلدىق ۇعىمى تۋرالى پىكىرىمدى ايتتىم. وتانشىلدىق، بۇل جاي ۇران ەمەس، وتانشىلدىق دەگەنىمىز - قاسيەتتى سەزىم، مۇنىڭ اسىرە ۇلتشىلدىققا ەش قاتىسى جوق. قازاقستاندا ءبىز وتانشىلدىق ۇعىمىنا جاۋاپكەرشىلىك جانە جاسامپازدىق تۇرعىسىنان قاراۋىمىز كەرەك، ياعني وتانشىل ازامات ەڭ الدىمەن جاۋاپكەرشىلىگى جوعارى جانە جاسامپاز ازامات بولۋعا ءتيىس. وتانعا دەگەن سۇيىسپەنشىلىك - ساياسي ۇپاي جيناۋ نەمەسە قىزمەتتىك مانساپ جاساۋ ەمەس، بۇل - وتانىڭا جاقسىلىق جاساۋ، ەلىڭە پايدا اكەلۋ دەگەن ءسوز، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار جيىندا باس پروكۋرور بەرىك اسىلوۆ، پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ، پرەزيدەنتتىڭ كومەكشىسى قۋانىشبەك ەسەكەيەۆ، ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ ءسوز سويلەدى.