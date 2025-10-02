مەملەكەت باسشىسى Telegram نەگىزىن قالاۋشى پاۆەل دۋروۆتى قابىلدادى
استانا. قازاقپارات - Digital Bridge 2025 حالىقارالىق فورۋمىنىڭ الاڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ Telegram مەسسەندجەرىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى پاۆەل دۋروۆپەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ءبىلىم بەرۋ، جاساندى ينتتەلەكت جانە كيبەرقاۋىپسىزدىك سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
پرەزيدەنت ەلىمىزدىڭ سيفرلىق دامۋىنا ۇلەس قوسقان Telegram مەسسەندجەرىنىڭ قىزمەتىنە جوعارى باعا بەردى. كومپانيا رەسمي تۇردە Astana Hub كلاستەرىنىڭ قاتىسۋشىسى اتاندى. قازاقستاندا كەڭسەسىن اشىپ، aiem.AI ورتالىعىندا ج ي- زەرتحاناسىن ىسكە قوستى.
پاۆەل دۋروۆ قاسىم-جومارت توقايەۆقا جاساندى ينتەللەكت سالاسىندا بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ پەرسپەكتيۆاسى تۋرالى مالىمەت بەردى.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ستەنفورد ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى يليا سترەبۋلايەۆتى قابىلداعان بولاتىن.