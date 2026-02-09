مەملەكەت باسشىسى Sunwah Group كورپوراتسياسىنىڭ ءتوراعاسىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ Sunwah Group كورپوراتسياسىنىڭ ءتوراعاسى، قىتاي حالىقتىق ساياسي كونسۋلتاتيۆتىك كەڭەسى بۇكىل قىتايلىق كوميتەتىنىڭ تۇراقتى كوميتەت مۇشەسى، گونكونگتاعى قىتاي باس ساۋدا پالاتاسىنىڭ ءتوراعاسى ساي گۋانشىنمەن كەزدەستى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىمەن اراداعى ماڭگى ءارى جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى بەلسەندى تۇردە دامىتۋعا ايرىقشا ماڭىز ارتاتىنىن اتاپ ءوتتى. وسى ورايدا پرەزيدەنت 2013 -جىلى ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭ العاش رەت استانادا ۇسىنعان «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» باستاماسى تابىستى ىسكە اسىرىلىپ جاتقانىنا نازار اۋداردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكى ەلدىڭ ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستارىنىڭ قارقىنىنا جوعارى باعا بەرىپ، بۇگىندە قىتاي قازاقستاننىڭ ەڭ ءىرى ساۋدا سەرىكتەسى سانالاتىنىن، تاۋار اينالىمى جىل سايىن رەكوردتىق مەجەنى باعىندىرىپ وتىرعانىن ايتتى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ينۆەستيتسيالىق ىقپالداستىققا باسا ءمان بەرىلدى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان شەتەلدەن ينۆەستيتسيا تارتۋعا جاعداي جاساپ، بىرلەسكەن ستراتەگيالىق جوبالارعا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتەدى.
پرەزيدەنت الەم جاساندى ينتەللەكتىنىڭ بەلسەندى دامۋ كەزەڭىنە قادام باسقانىن اتاپ ءوتتى. بۇل باعىتتا قىتاي كوش باستاپ تۇر. مەملەكەت باسشىسى قىتاي تاراپىمەن اتالعان سالادا ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا نيەت ءبىلدىردى.
ساي گۋانشىن قازاقستاننىڭ ەڭ الدىمەن، قارجى سەكتورىنداعى ينۆەستورلار ءۇشىن تارتىمدى ءارى سەنىمدى ينۆەستيتسيالىق يۋريسديكسياسىن جوعارى باعالادى. كورپوراتسيا باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، بۇعان پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ءتوراعا شي جينپيڭ تاراپىنان كورسەتىلگەن جۇيەلى قولداۋ وڭ سەپتىگىن تيگىزىپ وتىر.
كەزدەسۋ بارىسىندا قارجى، ەنەرگەتيكا، سيفرلاندىرۋ، مەديتسينا، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە قۇرىلىس سالالارىنداعى ىقپالداستىقتىڭ پەرسپەكتيۆتى باعىتتارى قاراستىرىلدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت الەۋمەتتىك قولداۋدىڭ شىن مۇقتاج جاندارعا جەتۋىن قاداعالاۋدى تاپسىردى.