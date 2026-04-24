مەملەكەت باسشىسى جاساندى ينتەللەكت بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازدارىن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى alem.ai battle ۇلتتىق بايقاۋى مەن مەملەكەتتىك ورگاندار اراسىنداعى AI Governance Cup بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازدارىن ماراپاتتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
alem.ai battle جارىسىنىڭ جەڭىمپازدارى 4 اتالىم بويىنشا انىقتالدى:
- AI Young Talents - اعزاداعى گليۋكوزا مولشەرىن ينۆازيۆتى ەمەس تاسىلمەن انىقتايتىن SuGuard جۇيەسى؛
- AI Driving Power - مۇعالىمدەردىڭ جۇمىسىن اۆتوماتتاندىرۋعا ارنالعان Ustaz AI شەشىمى؛
- AI Innovators - ج ي ارقىلى قاتەرلى ىسىكتى ەرتە كەزەڭدە انىقتاۋعا ارنالعان Robio دياگنوستيكالىق قولعابى؛
- Future Builders - ج ي- مودەلدەرىن ۇيرەتۋگە قولدانىلاتىن ساپالى دەرەكتەردى جيناۋعا جانە قالىپتاستىرۋعا ارنالعان NCSPEECH ستارتاپ سەرۆيسى.
ۇزدىك ج ي- شەشىمدەر بايقاۋىندا مەملەكەتتىك ورگاندار اراسىنان ىشكى ىستەر مينيسترلىگى («AI قاۋىپسىزدىك» اتالىمى بويىنشا)، باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى («AI ەكونوميكا»)، استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگى («AI الەۋمەتتىك ساياسات» )، اقمولا وبلىسىنىڭ اكىمدىگى («AI ءوڭىر»)، قاراعاندى وبلىسىنىڭ اكىمدىگى («AI ازاماتتارعا قىزمەت») جانە «KEGOC» ا ق («AI كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور») توپ جاردى.
