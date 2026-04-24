ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:43, 24 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى جاساندى ينتەللەكت بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازدارىن ماراپاتتادى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى alem.ai battle ۇلتتىق بايقاۋى مەن مەملەكەتتىك ورگاندار اراسىنداعى AI Governance Cup بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازدارىن ماراپاتتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Президент наградил победителей национального конкурса alem.ai battle
    Фото: Акорда

    alem.ai battle جارىسىنىڭ جەڭىمپازدارى 4 اتالىم بويىنشا انىقتالدى:

    - AI Young Talents - اعزاداعى گليۋكوزا مولشەرىن ينۆازيۆتى ەمەس تاسىلمەن انىقتايتىن SuGuard جۇيەسى؛

    Президент наградил победителей национального конкурса alem.ai battle
    Фото: Акорда

    - AI Driving Power - مۇعالىمدەردىڭ جۇمىسىن اۆتوماتتاندىرۋعا ارنالعان Ustaz AI شەشىمى؛

    - AI Innovators - ج ي ارقىلى قاتەرلى ىسىكتى ەرتە كەزەڭدە انىقتاۋعا ارنالعان Robio دياگنوستيكالىق قولعابى؛

    - Future Builders - ج ي- مودەلدەرىن ۇيرەتۋگە قولدانىلاتىن ساپالى دەرەكتەردى جيناۋعا جانە قالىپتاستىرۋعا ارنالعان NCSPEECH ستارتاپ سەرۆيسى.

    Президент наградил победителей национального конкурса alem.ai battle
    Фото: Акорда

    ۇزدىك ج ي- شەشىمدەر بايقاۋىندا مەملەكەتتىك ورگاندار اراسىنان ىشكى ىستەر مينيسترلىگى («AI قاۋىپسىزدىك» اتالىمى بويىنشا)، باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى («AI ەكونوميكا»)، استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگى («AI الەۋمەتتىك ساياسات» )، اقمولا وبلىسىنىڭ اكىمدىگى («AI ءوڭىر»)، قاراعاندى وبلىسىنىڭ اكىمدىگى («AI ازاماتتارعا قىزمەت») جانە «KEGOC» ا ق («AI كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور») توپ جاردى.
    بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى Alem.ai battle جانە AI Governance Cup بايقاۋلارىنىڭ جەڭىمپازدارىن ماراپاتتاۋ راسىمىندە ءسوز سويلەگەنىن جازعان ەدىك.

    Президент наградил победителей национального конкурса alem.ai battle
    Фото: Акорда
    Президент наградил победителей национального конкурса alem.ai battle
    Фото: Акорда
    Президент наградил победителей национального конкурса alem.ai battle
    Фото: Акорда
    Президент наградил победителей национального конкурса alem.ai battle
    Фото: Акорда

     

