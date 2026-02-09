مەملەكەت باسشىسى ازيا ينفراقۇرىلىمدىق ينۆەستيتسيالار بانكىنىڭ پرەزيدەنتى زۋ جيايدى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - كەزدەسۋدە قاسىم-جومارت توقايەۆ ازيا ينفراقۇرىلىمدىق ينۆەستيتسيالار بانكى ەلىمىزدىڭ ماڭىزدى ستراتەگيالىق سەرىكتەسى سانالاتىنىن اتاپ ءوتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قارجى ينستيتۋتى قازاقستاندا باسىمدىققا يە ينفراقۇرىلىمدىق جانە ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا قاتىسادى.
پرەزيدەنت بۇگىن قول قويىلعان سەرىكتەستىك تۋرالى نەگىزدەمەلىك كەلىسىمدى قۇپتادى. اتالعان قۇجاتتىڭ ورنىقتى ەكونوميكالىق دامۋدى ىلگەرىلەتۋ مەن وڭىرلىك ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋدا ءمانى زور. قاسىم-جومارت توقايەۆ زۋ جيايدى جۋىردا ازيا ينفراقۇرىلىمدىق ينۆەستيتسيالار بانكىنىڭ پرەزيدەنتى بولىپ تاعايىندالۋىمەن قۇتتىقتادى.
- ءسىزدىڭ وسى لاۋازىمداعى ساپارىڭىزدى قازاقستاننان باستاعانىڭىزدى جوعارى باعالايمىز. بۇل ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىققا تىڭ سەرپىن بەرەتىن جاقسى نىشان دەپ سانايمىز. بانكپەن بىرگە جالپى سوماسى 2,6 ميلليارد دوللاردان اساتىن 9 جوبانى جۇزەگە اسىرىپ جاتىرمىز. مۇنىڭ ءبارى ءوزارا ىقپالداستىعىمىز بەن بايلانىسىمىزدى جانداندىرا تۇسەتىنىنە سەنىمدىمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
زۋ جياي ازيا ينفراقۇرىلىمدىق ينۆەستيتسيالار بانكى قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكا، كولىك جانە الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىم سەكتورلارىنداعى ءبىرقاتار ءىرى جوباعا قولداۋ كورسەتكەنىن جەتكىزدى.
- ىستىق ىقىلاسىڭىز بەن ۇزاق جىلدار بويى ازيا ينفراقۇرىلىمدىق ينۆەستيتسيالار بانكىنە كورسەتكەن قولداۋىڭىز ءۇشىن العىس ايتامىن. قازاقستان مەن باسقا دا اكسيونەرلەردىڭ ماعان ارتقان سەنىمىنە ءدان ريزامىن. بانك قىزمەتىندە العاشقى ونجىلدىقتاعى جەتىستىكتەرگە نەگىزدەلگەن ساباقتاستىقتى ساقتايمىن. سونداي-اق تۇتىنۋشىلاردىڭ وزگەرىپ جاتقان سۇرانىستارىنا جەدەل جاۋاپ بەرۋ ءۇشىن قارجى ينستيتۋتىن ودان ءارى وركەندەتۋگە تىرىسامىن، - دەدى بانك جەتەكشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن زۋ جياي بىرلەسكەن قىزمەت اياسىن تەرەڭدەتۋگە ايتارلىقتاي مۇمكىندىك بار ەكەنىنە توقتالدى. تاياۋ جىلدارى قازاقستان ينفراقۇرىلىم سەكتورىن جاڭعىرتۋ بويىنشا اۋقىمدى جوسپاردى جۇزەگە اسىرۋعا نيەتتى. ازيا ينفراقۇرىلىمدىق ينۆەستيتسيالار بانكى وسى ستراتەگيالىق باستامالارعا بەلسەنە اتسالىسۋعا دايىن.
قازىرگى ۋاقىتتا بانك كوكشەتاۋ قالاسىنداعى كوپبەيىندى اۋرۋحانا قۇرىلىسى، قۋاتى 220 مۆت بولاتىن جەل ەلەكتر ستانساسى، جەزقازعان - قاراعاندى، اقتوبە - قارابۇتاق - ۇلعايسىن اۆتوكولىك جولدارىنىڭ ۋچاسكەلەرى جانە الماتى قالاسىن اينالىپ وتەتىن تەمىرجول سالۋ جوبالارىنا قارجى بولۋدە.
ايتتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى Sunwah Group كورپوراتسياسىنىڭ ءتوراعاسىن قابىلداعان بولاتىن.