مۇحاڭ قاي جەردە وتىرسا، سول جەر ءتور ەمەس پە - ساكەن ءجۇنىسوۆ
مۇحتار اۋەزوۆتىڭ شاكىرتى ساكەن سەرى ءجۇنىسوۆ اعامىز بىردە ۇلى جازۋشىنىڭ ۇيىندە تويىن باسقارىپتى. توردە - ساتبايەۆ، مۇقانوۆ، مۇسىرەپوۆ، مۇستافين، جۇماليەۆ، ىسمايىلوۆ، س. امانجولوۆ، كەنجەبايەۆ، ەلەبەكوۆ، احمەت جۇبانوۆتار.
«وسى كۇنى، ءبارى دەرلىك دەسە دە بولادى، بۇل ومىردەن كەتكەن قازاق حالقىنىڭ الىپتارىمەن جاستىق شاعىمدا ءبىرىنشى، كەيبىرەۋلەرىمەن سوڭعى وتىرىسىم ەدى. مەنىڭ ءبىر بايقاعانىم، بۇرىنعى وتىرىستار دا سولاي ما ەكەن، ايتسە دە مىنا وتىرىستىڭ ءمانى ەرەكشە سياقتى» (78-بەت)، - دەپ ەسكە الادى ساكەن اعامىز.
توي ابايدىڭ «سەگىز اياق» ولەڭىمەن اشىلادى. ودان كەيىن اقساقال ساپارعالي بەگالين سويلەيدى. توي راسىمىمەن اسابا رەتىندە جۇرگىزىپ وتىرعان مۇحتار اۋەزوۆ ەسىك جاقتا وتىرعان «بالا» ساكەن ءجۇنىسوۆتى تورگە شاقىرىپ الىپ، ءارى قاراي ءوزىڭ جۇرگىز دەپ ءوزى بوساعا جاققا قاراي اۋىسىپتى. ءدال وسى ساتتە جۇبانوۆ:
- مۇحا-اۋ، ونىڭىز نە، ورنىڭىزدى بالاعا بەرگەنىڭىز؟! - دەگەن ەكەن.
ارى قاراي ەستەلىك يەسى سويلەسىن:
- وسى سوزدەن كەيىن بە، الدە ۇلكەن ادامداردىڭ الدىندا ءالى ماشىقتانباعاندىقتان با، تويدى ونشا جۇرگىزە المادىم. بۇل كەزدە ابىر-دابىرى كوبەيىپ، ءوزدى-ءوزى سويلەسىپ، ءار تۇستا اۆتونوميا بولا باستاعان جۇرتتى باسقارۋ دا وڭاي ەمەس، اركىمگە ءسوز بەرەردە ساراڭ عانا اتىن اتاپ، يەگىمدى كوتەرە سالام. مۇنىڭ احاڭنىڭ جىنىنا ودان بەتەر تيسە كەرەك:
- مۇحا! ورنىڭىزعا كەلىڭىزشى! توردە ءوزىڭىز وتىرىڭىزشى! - دەپ ماعان جاقتىرماي قاراپ ەدى، شىن جىلاسا سوقىر كوزدەن جاس شىعادى:
- مۇحاڭ قاي جەردە وتىرسا، سول جەر ءتور ەمەس پە؟! - دەپ قالدىم. ماڭىمىزداعىلار دۋ ەتىپ قول شاپالاقتاپ، قول سوعىپ، قوشەمەتتەپ كەتتى. توي اياقتالا بەرە مۇحاڭ «ءوزىڭ دە سويلەسەيشى» دەگەن سوڭ، سول كەزدە ساحنادا ايتىپ جۇرگەن اباي وپەراسىنىڭ ءتورتىنشى اكتىسىنان اباي ارياسىن ورىنداپ بەردىم. بۇل اريا بۇگىنگى تويعا ءدوپ كەلگەندىكتەن بە، الدە بۇرىن مەنىڭ ءانىمدى ەستىمەگەندىك پە، جۇرت دۋ قول شاپالاقتاپ، مۇحاڭ ورنىنان تۇرىپ كەلىپ: «بۇل - مەنىڭ اسپيرانتىم، مەنىڭ اسپيرانتىم!» - دەپ، ءماز بولىپ، بەتىمنەن ءسۇيدى، وپەرا اۆتورى جۇبانوۆ تا بۇل جولى ريزا كوڭىلمەن ورنىنان تۇرىپ سول جاق بەتىمنەن ءسۇيىپ جاتىر (79-بەت)».
قيىننان جول تاپقان ساكەن سەرى مىنە وسىلاي تولعايدى.