ماسكەۋدە 9-مامىرداعى پاراد اسكەري تەحنيكاسىز وتەدى
استانا. KAZINFORM - رەسەي قورعانىس مينيسترلىگى بۇل شەشىم قالىپتاسقان جاعدايعا بايلانىستى قابىلدانعانىن جەتكىزدى.
پارادتا جاياۋ جۇرگىنشىلەر كولونناسىنىڭ قۇرامىندا ر ف قارۋلى كۇشتەرىنىڭ بارلىق جوعارى اسكەري وقۋ ورىندارى جانە اسكەر تۇرلەرىنىڭ اسكەري قىزمەتكەرلەرى قاتىسادى. الايدا اسكەري كۋرسانتتاردىڭ قاتىسۋى قاراستىرىلماعان.
- قازىرگى جاعدايعا بايلانىستى سۋۆوروۆ جانە ناحيموۆ ۋچيليشەلەرى، كادەت كورپۋستارىنىڭ تاربيەلەنۋشىلەرى، سونداي-اق اسكەري كولىك كولونناسى بيىل اسكەري شەرۋگە قاتىسپايدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
ۆەدومستۆو سونداي-اق شەرۋدىڭ اۆياتسيالىق بولىگىندە قىزىل الاڭنىڭ ۇستىنەن رەسەيلىك پيلوتاجدى اۆياتوپتارىنىڭ ۇشاقتارى ۇشاتىنىن، ال شەرۋدىڭ سوڭىندا سۋ-25 شابۋىلداۋشى ۇشاقتارىنىڭ ۇشقىشتارى ماسكەۋ اسپانىن رەسەي تۋىنىڭ تۇستەرىمەن بويايتىنىن مالىمدەدى.
وسىعان دەيىن فرانسيادا تاياۋ شىعىستاعى جاعدايعا بايلانىستى اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ 400 جىلدىعىنا ارنالعان پاراد وتپەيتىنىن جازدىق.