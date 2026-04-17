مارك سۋكەربەرگ سيفرلىق «ەگىزىن» جاساپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - Meta كومپانياسىنىڭ باسشىسى مارك سۋكەربەرگ قىزمەتكەرلەرمەن ءتىل تابىسا الاتىن جانە باسقارۋ فۋنكتسيالارىن جارتىلاي ورىندايتىن ءوزىنىڭ سيفرلىق كوشىرمەسىن جاساپ جاتىر، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
مارك سۋكەربەرگ جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندەگى سيفرلىق «ەگىزىن» جاساۋمەن اينالىسىپ جاتىر. ول ءوزىنىڭ جاساندى سىڭارىنا جۇمىس مىندەتتەرىنىڭ ءبىر بولىگىن جۇكتەۋدى جوسپارلاپ وتىر.
Bloomberg مالىمەتىنشە، بۇل نۇسقا Meta ازىرلەيتىن ۆيرتۋالدى كەيىپكەرلەر تەحنولوگيالارى ارقىلى قولعا الىنعان.
جاساندى ينتەللەكت سۋكەربەرگتىڭ سويلەۋ ستيلىن، مىنەز-قۇلقىن جانە كوپشىلىك الدىنداعى ءسوز سويلەۋ ەرەكشەلىكتەرىن قايتالاۋعا، سونداي-اق ونىڭ كومپانيا ستراتەگياسىنا قاتىستى كوزقاراستارىن ەسكەرۋگە ۇيرەتىلەدى.
Meta قىزمەتكەرلەرى جوسپار بويىنشا باسشىنىڭ ۆيرتۋالدى نۇسقاسىمەن ءوزارا بايلانىس ورناتا الادى. بۇل كومپانيا ىشىندەگى قارىم- قاتىناستى نىعايتىپ، قىزمەتكەرلەردىڭ جۇمىس پروتسەسىنە كوبىرەك قاتىسۋىنا كومەكتەسۋى مۇمكىن.
مارك سۋكەربەرگ بۇل ج ي-ەگىزى ارقىلى كوماندامەن كەرى بايلانىستى جاقسارتىپ، جاڭا ونىمدەردى ازىرلەۋگە كوبىرەك ۋاقىت ءبولۋدى كوزدەيدى.
الايدا ساراپشىلار ءبىرقاتار قاۋىپتى اتاپ ءوتتى. ولار ۆيرتۋالدى باسشى مەن قىزمەتكەرلەر اراسىنداعى قاشىقتىقتىڭ ارتۋى، سونداي-اق جاساندى ينتەللەكتىنىڭ ەموتسيانى تولىق ءتۇسىنىپ، ەمپاتيانى تالاپ ەتەتىن شەشىمدەر قابىلداۋ قابىلەتى تۋرالى سۇراقتاردى كوتەردى.
ايتا كەتەيىك، 75 قۇقىق قورعاۋ ۇيىمىنان قۇرالعان كواليتسيا Meta كومپانياسىن Ray-Ban smart glasses جانە Oakley smart glasses قۇرىلعىلارىنا بەت-الپەتتى تانۋ فۋنكتسياسىن ەنگىزۋدەن باس تارتۋعا شاقىردى.