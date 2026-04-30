مامىردان باستاپ قازاقستاندا نە وزگەرەدى؟
استانا. KAZINFORM - كوكتەمنىڭ ءۇشىنشى ايىندا ەل ازاماتتارىن ءبىرقاتار وزگەرىس كۇتىپ تۇر.
قازاقستان ازاماتتارى مامىردا قانشا كۇن دەمالادى؟
دەمالىس كۇندەرىنىڭ سانى جۇمىس كەستەسىنە بايلانىستى:
بەس كۇندىك جۇمىس اپتاسىنداعىلار ءۇشىن 14 دەمالىس كۇنى جانە 17 جۇمىس كۇنى بولادى؛
التى كۇندىك جۇمىس اپتاسىنداعىلار ءۇشىن 9 دەمالىس كۇنى جانە 22 جۇمىس كۇنى بولادى.
مامىردا قازاقستاندا قانداي مەرەكەلەر تويلانادى؟
مامىردا بىردەن بىرنەشە مەملەكەتتىك مەرەكە اتاپ وتىلەدى:
1-مامىر (جۇما) - قازاقستان حالقىنىڭ بىرلىگى كۇنى؛
7-مامىر (بەيسەنبى) - وتان قورعاۋشىلار كۇنى؛
9-مامىر (سەنبى) - جەڭىس كۇنى.
سونىمەن قاتار، 2026-جىلى قۇربان ايتتىڭ ءبىرىنشى كۇنى 27-مامىرعا (سارسەنبى) سايكەس كەلەدى. دەسە دە ناقتى كۇندەرى وزگەرۋى مۇمكىن.
نەگىزگى ۇ ب ت باستالادى
نەگىزگى ۇ ب ت- عا 11-25-ءساۋىر ارالىعىندا ءوتىنىش قابىلداندى. تەست 10-مامىر مەن 10-شىلدە ارالىعىندا وتەدى.
وقۋ جىلى اياقتالادى
قازاقستاندا وقۋ باعدارلاماسى ءتورت توقسانعا بولىنەدى. بيىل ءتورتىنشى توقسان شامامەن 8 اپتاعا سوزىلادى. ول 2026-جىلى 25-مامىردا اياقتالىپ، ودان كەيىن جازعى دەمالىس باستالادى.
1-سىنىپقا قۇجات قابىلدانادى
وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى وتكەن جىلدارداعى تاجىريبەنى زەردەلەپ، وقۋشىلاردى 1-سىنىپقا قابىلداۋ ناۋقانى باستالۋىن 1-ساۋىردەن 27-مامىرعا اۋىستىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. بيىل قۇجات قابىلداۋ 27-مامىردا باستالىپ، 31-تامىزعا دەيىن جالعاسادى.
الماتى - پۋسان باعىتىندا تىكەلەي اۋە رەيسى اشىلماق
1-مامىردان باستاپ الماتى - پۋسان باعىتىندا تىكەلەي اۋە رەيسى اشىلادى. وڭتۇستىك كورەيانىڭ EasterJet اۋە كومپانياسى اپتاسىنا ەكى رەت رەيستەر ورىندايدى.
قازاقستان ازاماتتارى تاعى ءبىر ەلگە ۆيزاسىز بارا الادى
چەرنوگوريا قازاقستان ازاماتتارىنا ۋاقىتشا ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزدى. ازاماتتار 1-مامىردان 1-قازانعا دەيىن جارامدى جول ءجۇرۋ قۇجاتى نەگىزىندە چەرنوگوريا اۋماعىنا كىرە الادى، شەكارانى كەسىپ وتە الادى جانە 30 كۇنگە دەيىن بولا الادى. الايدا ۇزاق ساپارلار ءۇشىن ۆيزا راسىمدەۋ قاجەت.
قاجىلىق - 2026
رەيستەر ەلىمىزدىڭ ءىرى مەگاپوليستەرى - الماتى، استانا جانە شىمكەنت قالالارىنان تىكەلەي جيددا، ءمادينا قالالارىنا باعىتتالادى. قاجىلاردىڭ ەلگە قايتۋ ساپارى دا وسى ەكى قالادان كەزەڭ-كەزەڭىمەن جوسپارلانعان. بيىلعى قاجىلىق ساپارى 15-مامىر مەن 9-ماۋسىم ارالىعىندا وتەدى.