مامىردا قازاقستاندىقتار نەشە كۇن دەمالادى
استانا. KAZINFORM - بيىل-مامىر ايىندا ەلىمىزدە 4 مەرەكە تويلانادى. كۇنتىزبەلىك ەسەپكە سايكەس، بەس كۇندىك جانە التى كۇندىك جۇمىس اپتاسىمەن ەڭبەك ەتەتىن ازاماتتاردىڭ دەمالىس كۇندەرى ءارتۇرلى بولادى.
بەس كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن:
مامىر ايىندا ءتورت مەرەكەدە دەمالىس بەرىلەدى.
1-مامىر (جۇما) - قازاقستان حالقىنىڭ بىرلىگى كۇنى؛
7-مامىر (بەيسەنبى) - وتان قورعاۋشى كۇنى؛
9-مامىر - جەڭىس كۇنى (9-مامىر سەنبىدەن 11-مامىر دۇيسەنبىگە اۋىستىرىلادى)؛
27-مامىر (سارسەنبى) - قۇربان ايتتىڭ ءبىرىنشى كۇنى.
التى كۇندىك جۇمىس اپتاسى ءۇشىن:
1-مامىر (جۇما) - دەمالىس، 2-مامىر (سەنبى) - جۇمىس، 3-مامىر (جەكسەنبى) - دەمالىس؛
7-مامىر (بەيسەنبى) - دەمالىس؛
9-مامىر (سەنبى) - دەمالىس، 10-مامىر (جەكسەنبى) - دەمالىس، 11-مامىر (دۇيسەنبى) - دەمالىس؛
27-مامىر (سارسەنبى) - قۇربان ايتتىڭ ءبىرىنشى كۇنىنە بايلانىستى دەمالىس.
سوندا-مامىر ايىندا اپتاسىنا 5 كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر 14 كۇن دەمالادى. ال 6 كۇندىك كەستەمەن ەڭبەك ەتەتىندەرگە 9 كۇن دەمالىس قاراستىرىلعان.
ايتا كەتەيىك بۇعان دەيىن ناۋرىز مەرەكەسىندە بەس كۇندىك جۇمىس اپتاسىندا قازاقستاندىقتار قاتارىنان 5 كۇن دەمالعانىن جازعانبىز.