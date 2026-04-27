    مامىردا قازاقستاندىقتار نەشە كۇن دەمالادى

    استانا. KAZINFORM - بيىل-مامىر ايىندا ەلىمىزدە 4 مەرەكە تويلانادى. كۇنتىزبەلىك ەسەپكە سايكەس، بەس كۇندىك جانە التى كۇندىك جۇمىس اپتاسىمەن ەڭبەك ەتەتىن ازاماتتاردىڭ دەمالىس كۇندەرى ءارتۇرلى بولادى.

    فوتو: الەكساندر پاۆسكي / Kazinform

    بەس كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر ءۇشىن:

    مامىر ايىندا ءتورت مەرەكەدە دەمالىس بەرىلەدى.

    1-مامىر (جۇما) - قازاقستان حالقىنىڭ بىرلىگى كۇنى؛

    7-مامىر (بەيسەنبى) - وتان قورعاۋشى كۇنى؛

    9-مامىر - جەڭىس كۇنى (9-مامىر سەنبىدەن 11-مامىر دۇيسەنبىگە اۋىستىرىلادى)؛

    27-مامىر (سارسەنبى) - قۇربان ايتتىڭ ءبىرىنشى كۇنى.

    التى كۇندىك جۇمىس اپتاسى ءۇشىن:

    1-مامىر (جۇما) - دەمالىس، 2-مامىر (سەنبى) - جۇمىس، 3-مامىر (جەكسەنبى) - دەمالىس؛

    7-مامىر (بەيسەنبى) - دەمالىس؛

    9-مامىر (سەنبى) - دەمالىس، 10-مامىر (جەكسەنبى) - دەمالىس، 11-مامىر (دۇيسەنبى) - دەمالىس؛

    27-مامىر (سارسەنبى) - قۇربان ايتتىڭ ءبىرىنشى كۇنىنە بايلانىستى دەمالىس.

    سوندا-مامىر ايىندا اپتاسىنا 5 كۇن جۇمىس ىستەيتىندەر 14 كۇن دەمالادى. ال 6 كۇندىك كەستەمەن ەڭبەك ەتەتىندەرگە 9 كۇن دەمالىس قاراستىرىلعان.

    ايتا كەتەيىك بۇعان دەيىن ناۋرىز مەرەكەسىندە بەس كۇندىك جۇمىس اپتاسىندا قازاقستاندىقتار قاتارىنان 5 كۇن دەمالعانىن جازعانبىز.

