ماڭعىستاۋدا يتبالىقتار تاعى قىرىلىپ جاتىر
اقتاۋ. KAZINFORM - بۇل تۋرالى «Qazaq balyk» رەسپۋبليكالىق بالىق شارۋاشىلىعى جانە اكۆامادەنيەت قاۋىمداستىعىنىڭ ماڭعىستاۋ وبلىسى بويىنشا فيليالىنىڭ ديرەكتورى دانيار اكىمجانوۆ حابارلادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، فورت شيەۆچەنكو، باۋتينو اۋىلى جاعالاۋلارى «كوسا» مەن «اسان» جاعالاۋلارىنان 191 يتبالىقتىڭ ولەكسەسى تابىلعان. وقيعا ورنىندا قۇزىرلى ورگان ماماندارى جۇمىس ىستەپ جاتىر.
بۇل جاعدايدى قۇزىرلى ورگاندار دا راستادى. «كاسپيي يتبالىعى» مەملەكەتتىك تابيعي رەزەرۆاتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جايىق-كاسپي وبلىسارالىق باسسەيندىك بالىق شارۋاشىلىعى ينسپەكتسياسىمەن جانە ءتۇپقاراعان اۋدانىنىڭ جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانىمەن بىرلەسىپ ماڭعىستاۋ وبلىسى ءتۇپقاراعان اۋدانىنداعى كاسپي تەڭىزى جاعالاۋىن مونيتورينگتەۋ بارىسىندا جاعالاۋعا شىعىپ قالعان يتبالىقتاردىڭ ولەكسەلەرىن انىقتاعان.
2026-جىلعى 17-ءساۋىر ساعات 11:00 دەگى جاعداي بويىنشا، باتىس جەلىنىڭ اسەرىنەن ءتۇپقاراعان اۋدانى اۋماعىنداعى كاسپي تەڭىزى جاعالاۋىنا 97 يتبالىق ولەكسەسى شىعارىلعان.
- بالىقتار مەن باسقا دا سۋ جانۋارلارىنىڭ جاپپاي قىرىلۋ قاۋپىنىڭ الدىن الۋ، سونداي-اق قىرىلۋ سالدارىن جويۋ بويىنشا كومەك كورسەتۋ قاعيدالارىنا سايكەس جۇمىس توبىن قۇرۋ، ءولى يتبالىقتاردان سىناما الۋ، ءولىمنىڭ الدىن الا سەبەبىن انىقتاۋ جانە ولەكسەلەردى جويۋ جۇمىستارىن ۇيىمداستىرۋ ماقساتىندا وقيعا ورنىنا «كاسپي يتبالىعى» ر م م، بالىق شارۋاشىلىعى ينسپەكسياسى، اكىمدىك، ءتۇپقاراعان اۋدانىنىڭ ىشكى ىستەر ءبولىمى، ەكولوگيا دەپارتامەنتى، ۆەتەريناريالىق باقىلاۋ جانە قاداعالاۋ ينسپەكتسياسى، گيدروبيولوگيا جانە ەكولوگيا ينستيتۋتى، كاسپي يتبالىعىن زەرتتەۋ جانە وڭالتۋ ورتالىعى، «Qazaq Balyk» رەسپۋبليكالىق بالىق شارۋاشىلىقتارى جانە اكۆاكۋلتۋرا قاۋىمداستىعى وكىلدەرى باردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
گيدروبيولوگيا جانە ەكولوگيا ينستيتۋتى قىزمەتكەرلەرىنىڭ پىكىرىنشە، يتبالىقتار ءبىر ايدان استام ۋاقىت بۇرىن ولگەن، الايدا ولار ماڭعىستاۋ وبلىسى ءتۇپقاراعان اۋدانى جاعالاۋىنا تەك قازىر باتىس داۋىلدى جەلدىڭ اسەرىنەن شىعارىلعان. جاعالاۋدى مونيتورينگتەۋ جالعاسىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن، ماڭعىستاۋدا سوڭعى ءتورت جىلدا 3433 يتبالىق قىرىلعانىن جازعان بولاتىنبىز.