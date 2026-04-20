ماڭعىستاۋدا نوسەر جاۋىننان كەيىن جۇزدەن استام جىلقى قىرىلدى
اقتاۋ. KAZINFORM - ايماقتا 14-15- ءساۋىر كۇندەرى ەكپىندى جەل سوعىپ، نوسەر جاۋىن جاۋعان بولاتىن. سونىڭ سالدارىنان جىلقىلار قىرىلىپ قالعان. بۇل تۋرالى جەرگىلىكتى تۇرعىندار الەۋمەتتىك جەلىلەردە جازىپ، دابىل قاقتى.
- ماڭعىستاۋدا جاڭبىردان كەيىن اقشىمىراۋ اۋىلى ماڭىنداعى مالدى سۋ اعىزىپ اكەتىپ، سورعا تۇسىرگەن. كوپتەگەن جىلقى تۇزدى باتپاققا باتىپ ءولدى، تاعى ءبىر بولىگى ءالى شىعا الماي جاتىر. ەگەر توتەنشە جاعدايلار قىزمەتى مەن جەرگىلىكتى بيلىك كومەك كورسەتپەسە، جاعداي ودان ءارى ۋشىعۋى مۇمكىن، - دەدى تۇرعىندار
وسى جاعدايعا بايلانىستى وبلىستا ارنايى كوميسسيا قۇرىلىپ، شالعايداعى اۋىل-ايماقتاردا مونيتورينگ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
الدىن الا دەرەكتەر بويىنشا، جۇزدەن استام جىلقى قىرىلعان. قازىرگى ۋاقىتتا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار مال شىعىنىنىڭ ناقتى سانىن انىقتاپ جاتىر. ويتكەنى شارۋالار ءالى تولىق ەسەپ جۇرگىزە الماي وتىر. ال جىلقىلاردىڭ قىرىلۋىنا - قولايسىز اۋا رايى، ياعني قاتتى جەل مەن نوسەر جاڭبىر سەبەپ بولعان. باعىتىنان جاڭىلعان جانۋارلار ىلعالدى، باقپاققا ءتۇسىپ، ولگەن.
- بۇگىندە وقيعانىڭ سالدارىن جويۋ ءۇشىن بارلىق كۇش قۇرىلىمدارى جۇمىلدىرىلدى. وڭىردەگى ءىرى كاسىپورىنداردىڭ تەحنيكاسى، توتەنشە جاعدايلار قىزمەتتەرى جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار تارتىلعان. سۋدى سورۋ جانە قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇرگىزىلىپ جاتىر. جاعداي ەرەكشە باقىلاۋدا. مال يەلەرىمەن جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر، زاماناۋي مونيتورينگ قۇرالدارى مەن ارنايى تەحنيكا قولدانىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى ماڭعىستاۋ اۋدانى اكىمدىگى.
بۇعان دەيىن، ماڭعىستاۋدا يتبالىقتار قىرىلىپ جاتقانىن جازعان بولاتىنبىز.