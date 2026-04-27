ماڭعىستاۋدا بەتىن تۇمشالاعان 50 شاقتى ادامعا ەسكەرتۋ جاسالدى
اقتاۋ. KAZINFORM - ماڭعىستاۋلىق پوليتسەيلەر تۇرعىندارعا بەت-الپەتتى جابۋعا تىيىم سالاتىن زاڭ تالاپتارىن ءتۇسىندىرىپ جاتىر. شارا بارىسىندا شامامەن 50 ادامعا ەسكەرتۋ جاسالعان.
- ازىرشە ەسكەرتۋ بەرىلىپ جاتىر. سودان كەيىن 10 ا ە ك، ياعني، 39320 تەڭگە كولەمىندە ايىپپۇل سالىنادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ماڭعىستاۋ وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ ەكسترەميزمگە قارسى ءىس-قيمىل باسقارماسى مەن قوعامدىق قاۋىپسىزدىك باسقارماسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى بىرلەسىپ، حالىق كوپ شوعىرلاناتىن ورىنداردى ارالاپ، تۇرعىندارعا زاڭ تالاپتارىن ەگجەي-تەگجەيلى ءتۇسىندىرىپ ءجۇر. ولار ازاماتتارعا قوعامدىق ورىنداردا بەت-ءجۇزدى تانۋعا كەدەرگى كەلتىرەتىن كيىمدەردى كيۋگە بولمايتىنىن ايتىپ، اقپارات بەردى.
اتالعان شەكتەۋلەر قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋعا، قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاپ، قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋگە ارنالعان.
بۇعان دەيىن، اتىراۋدا بەت-ءجۇزىن بۇركەمەلەگەن 11 ادام جاۋاپقا تارتىلعان بولاتىن.