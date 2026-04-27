KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ماڭعىستاۋدا بەتىن تۇمشالاعان 50 شاقتى ادامعا ەسكەرتۋ جاسالدى

    اقتاۋ. KAZINFORM - ماڭعىستاۋلىق پوليتسەيلەر تۇرعىندارعا بەت-الپەتتى جابۋعا تىيىم سالاتىن زاڭ تالاپتارىن ءتۇسىندىرىپ جاتىر. شارا بارىسىندا شامامەن 50 ادامعا ەسكەرتۋ جاسالعان.

    Паранжа
    Фото: Kazinform

    - ازىرشە ەسكەرتۋ بەرىلىپ جاتىر. سودان كەيىن 10 ا ە ك، ياعني، 39320 تەڭگە كولەمىندە ايىپپۇل سالىنادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    Маңғыстауда бетін тұмшалаған 50 шақты адамға ескерту жасалды
    Фото: Маңғыстау облысы ПД

    ماڭعىستاۋ وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ ەكسترەميزمگە قارسى ءىس-قيمىل باسقارماسى مەن قوعامدىق قاۋىپسىزدىك باسقارماسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى بىرلەسىپ، حالىق كوپ شوعىرلاناتىن ورىنداردى ارالاپ، تۇرعىندارعا زاڭ تالاپتارىن ەگجەي-تەگجەيلى ءتۇسىندىرىپ ءجۇر. ولار ازاماتتارعا قوعامدىق ورىنداردا بەت-ءجۇزدى تانۋعا كەدەرگى كەلتىرەتىن كيىمدەردى كيۋگە بولمايتىنىن ايتىپ، اقپارات بەردى.

    اتالعان شەكتەۋلەر قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋعا، قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاپ، قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋگە ارنالعان.

    بۇعان دەيىن، اتىراۋدا بەت-ءجۇزىن بۇركەمەلەگەن 11 ادام جاۋاپقا تارتىلعان بولاتىن.

    Тоқаев
    ۇقساس

    باسقا تاڭداۋ جوق: نە ءتيىمدى سيفرلىق ەكونوميكا قۇرامىز، نە وركەنيەت كوشىنىڭ سوڭىندا قالامىز - پرەزيدەنت
    زاڭ جانە قۇقىق قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    اۆتور