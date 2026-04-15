ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:44, 15 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ەلىمىزدە جىل باسىنان بەرى قانشا جۇپ نەكەسىن قيدىردى

    استانا. KAZINFORM - ستاتيستيكا دەرەكتەرىنە سايكەس، ەلىمىزدە ءبىرىنشى توقساندا 21351 نەكە تىركەلگەن، دەپ حابارلايدى «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    отбасы ажырасу үйлену
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    بۇگىن قازاقستاندا ماحاببات، ادالدىق جانە شىنايى سەزىمدەردىڭ مەرەكەسى - قوزى كورپەش - بايان سۇلۋ كۇنى.

    ستاتيستيكا دەرەكتەرىنە سايكەس، ەلىمىزدە ءبىرىنشى توقساندا 21351 نەكە تىركەلگەن.

    ۇيلەنۋ تويلارىنىڭ سانى بويىنشا كوش باستاپ تۇرعان وڭىرلەر:

    الماتى،

    استانا،

    تۇركىستان وبلىسى،

    شىمكەنت

    جانە قاراعاندى وبلىسى.

    بۇل كورسەتكىشتەر ۋاقىت پەن جاعدايعا قاراماستان، قازاقستاندىقتاردىڭ ماحابباتقا سەنۋدى جالعاستىرىپ جاتقانىن كورسەتەدى.

    وسىدان بۇرىن قازاقستاندا نەكە جۇزىگىنىڭ باعاسى وسكەنىن جازعانبىز.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار