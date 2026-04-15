ەلىمىزدە جىل باسىنان بەرى قانشا جۇپ نەكەسىن قيدىردى
استانا. KAZINFORM - ستاتيستيكا دەرەكتەرىنە سايكەس، ەلىمىزدە ءبىرىنشى توقساندا 21351 نەكە تىركەلگەن، دەپ حابارلايدى «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇگىن قازاقستاندا ماحاببات، ادالدىق جانە شىنايى سەزىمدەردىڭ مەرەكەسى - قوزى كورپەش - بايان سۇلۋ كۇنى.
ۇيلەنۋ تويلارىنىڭ سانى بويىنشا كوش باستاپ تۇرعان وڭىرلەر:
الماتى،
استانا،
تۇركىستان وبلىسى،
شىمكەنت
جانە قاراعاندى وبلىسى.
بۇل كورسەتكىشتەر ۋاقىت پەن جاعدايعا قاراماستان، قازاقستاندىقتاردىڭ ماحابباتقا سەنۋدى جالعاستىرىپ جاتقانىن كورسەتەدى.
