ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:25, 03 - قازان 2025 | GMT +5

    ەلىمىزدە شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.

    валюта
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 547,27 تەڭگە، ساتۋ - 549,16 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 642,07 تەڭگە، ساتۋ - 644,31 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,61 - 6,73 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 76,43 - 79,02 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 545,74 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 551,66 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 637,63 تەڭگە، ساتۋ - 645,69 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,66 تەڭگە، ساتۋ - 6,82 تەڭگە.
    - يۋان 76,35 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 80,19 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 2-قازان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,95 تەڭگەگە ارزانداپ، 546,96 تەڭگە بولدى.

    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
