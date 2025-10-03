ەلىمىزدە شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 547,27 تەڭگە، ساتۋ - 549,16 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 642,07 تەڭگە، ساتۋ - 644,31 تەڭگە؛
- رۋبل 6,61 - 6,73 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 76,43 - 79,02 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 545,74 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 551,66 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 637,63 تەڭگە، ساتۋ - 645,69 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,66 تەڭگە، ساتۋ - 6,82 تەڭگە.
- يۋان 76,35 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 80,19 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 2-قازان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,95 تەڭگەگە ارزانداپ، 546,96 تەڭگە بولدى.