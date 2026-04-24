ليۆان مەن يزرايل اراسىنداعى ءبىتىم ءۇش اپتاعا ۇزارتىلدى - ترامپ
استانا. KAZINFORM - ليۆان مەن يزرايل اراسىنداعى ءبىتىم تاعى ءۇش اپتاعا ۇزارتىلدى. بۇل تۋرالى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا مالىمدەدى.
امەريكا باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي شەشىم ونىڭ اق ۇيدە يزرايل مەن ليۆاننىڭ جوعارى لاۋازىمدى وكىلدەرىمەن كەزدەسۋى ناتيجەسىندە قابىلدانعان.
- ا ق ش ليۆانعا «حەزبوللادان» قورعانۋعا كومەكتەسۋ ءۇشىن ونىمەن بىرلەسە جۇمىس ىستەيدى، - دەپ جازدى دونالد ترامپ ءوزىنىڭ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
سونداي-اق ول جۋىق ارادا ۆاشينگتوندا يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋدى جانە ليۆان پرەزيدەنتى دجوزەف اۋندى قابىلداۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن جەتكىزدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 16-ساۋىردە دونالد ترامپ يزرايل مەن ليۆان 10 كۇندىك بىتىمگە كەلگەنىن جاريالاعان ەدى. وعان دەيىن اق ۇيدە وسى ەكى ەل اراسىنداعى سوڭعى 34 جىلداعى العاشقى ەكىجاقتى كەلىسسوزدەر وتكەن.
بۇعان دەيىن يزرايل ليۆاننىڭ راديكالدى «حەزبوللا» توبىنىڭ پوزيتسيالارىنا سوققى جاساعان. اتالعان توپ يراندى قولداۋ ماقساتىندا يزرايل اۋماعىن اتقىلاپ كەلگەن.
جاريالانعان بىتىمگە قاراماستان، وڭىردەگى جاعداي ءالى دە كۇردەلى. سارسەنبى كۇنى ليۆان يزرايلدى اۋە شابۋىلىن جاسادى دەپ ايىپتاپ، سونىڭ سالدارىنان جۋرناليست امال حاليل قازا تاۋىپ، تاعى ءبىر ءتىلشى جارالانعانىن حابارلادى.
ال يزرايل ءوز ارەكەتىن اسكەري قىزمەتكەرلەرىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ قاجەتتىلىگىمەن ءتۇسىندىردى.
ايتا كەتەرلىگى، ليۆانداعى اتىستى توقتاتۋ يراننىڭ ا ق ش-پەن جۇرگىزگەن كەلىسسوزدەرىندەگى نەگىزگى تالاپتارىنىڭ ءبىرى بولعان.