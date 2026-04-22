ەلوردادا حالىقارالىق كىتاپ كورمەسى ءوتىپ جاتىر
ەلوردادا ق ر پرەزيدەنتىنىڭ ورتالىعىندا Astana Eurasian Book Fair - 2026 حالىقارالىق كىتاپ كورمە-جارمەڭكەسىنىڭ IX سالتاناتتى اشىلۋ ءراسىمى ءوتتى، دەپ حابارلايدى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
ورتالىق ازياداعى ەڭ اۋقىمدى مادەني-اعارتۋشىلىق شاراعا مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرلەرى، تانىمال قالامگەرلەر مەن شەتەلدىك ەلشىلەر قاتىسىپ جاتىر.
«Astana Eurasian Book Fair - 2026» كىتاپ كورمە-جارمەڭكەسىن مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى، استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگى جانە «Qazaq Creative» كرەاتيۆتى يندۋستريالاردى دامىتۋ قورىنىڭ قولداۋىمەن «فوليانت» باسپاسى ۇيىمداستىردى.
«Astana Eurasian Book Fair - 2026» كورمەسىنە 80 نەن استام كىتاپ شىعارۋ، تانىمدىق-عىلىمي ءبىلىم بەرۋ جانە پوليگرافيالىق كومپانيالار قاتىسادى. ونىڭ تەڭ جارتىسى - قازاقستاندىق ۇيىمدار. سونداي-اق قازاقستان، رەسەي، تۇركيا، قىرعىزستان، وزبەكستان، ازەربايجان، موڭعوليا، يسپانيا، قىتاي، يران، بەلارۋس، پورتۋگاليا، ۆەنەسۋەلا، ۇلى بريتانيا ەلدەرىنەن كوپتەگەن ۇيىم قاتىسقالى وتىر.
«Astana Eurasian Book Fair - 2026» كىتاپ كورمە-جارمەڭكەسى بەس كۇندىك مادەني-ىسكەرلىك باعدارلامادان تۇرادى. كورمە اياسىندا جاڭا كىتاپتاردىڭ تۇساۋكەسەرلەرى، اۆتورمەن كەزدەسۋ، اۆتوگراف-سەسسيالار، بالالار الاڭىندا ارنايى شەبەرلىك ساعاتتارى وتكىزىلەدى.
اتاپ ايتقاندا، تۇركيا مادەنيەت جانە تۋريزم مينيسترلىگىنىڭ قولداۋىمەن جارىق كورگەن «تۇرىك اسحاناسى» كىتابىنىڭ، بەكارىس شويبەكوۆتىڭ «ايتىستىڭ التىن ايدار بەكارىسى» ايتىستار جيناعىنىڭ، مارجان ەرشۋدىڭ «جالعىز قول» پوەماسىنىڭ، «زامانداستار» سەرياسىمەن شىققان «ەلدوس سمەتوۆ. ءتوزىم. سەنىم. جەڭىس» كىتابىنىڭ، ەرلان قوجابايەۆتىڭ «قازاق ويۋلارى» فوتوالبومىنىڭ، انجەي ساپكوۆسكيدىڭ «مىستانگەر» فانتاستيكالىق شىعارماسىنىڭ، ۇلاربەك دالەيدىڭ «باتۋ حان» تاريحي رومانىنىڭ، الىشەر راحاتتىڭ «يەسىز كولەڭكە»، يسپان جازۋشىسى حاۆەر مورونىڭ «ءۇمىت ساپارى»، ەرنەست حەمينگۋەيدىڭ «قوڭىراۋ كىمدى جوقتايدى»، ازەربايجان اقىنى ءراسميا ءسابيردىڭ «ولەڭ- ايەل»، بايىت قابان ۇلىنىڭ «موڭعول- ولەڭ» كىتابىنىڭ، نۇرسۇلتان مىقتىبايدىڭ «اق جايىقتىڭ كوز جاسى»، سونداي-اق «تۇركىستان - ماڭگىلىك ءارى ءاردايىم جاڭا» جانە «ديماش قۇدايبەرگەن. شەكسىز مۋزىكا» اتتى كىتاپ-البومدارىنىڭ تانىستىرىلىمى وتەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
سونداي-اق ۇلتتىق كىتاپ كۇنى مەرەكەسىنە وراي 23-ساۋىردە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى ۇيىمداستىرعان رەسپۋبليكالىق «ۇلتتىق كىتاپ» بايقاۋىنىڭ ناتيجەسى بويىنشا جەڭىمپاز باسپالاردى ماراپاتتاۋ راسىمىنە ارنالعان سالتاناتتى شارا وتەدى.
ايتا كەتۋ كەرەك، «Astana Eurasian Book Fair - 2026» IX حالىقارالىق كىتاپ كورمە-جارمەڭكەسى 22-26-ءساۋىر ارالىعىندا استانا قالاسىنداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ ورتالىعىندا ۇيىمداستىرىلادى.