ەلوردادا دەمالىس كۇندەرى اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا كەزەكتى قالالىق اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى 25 جانە 26 -ءساۋىر كۇندەرى وتەدى، دەپ حابارلايدى استانا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
جارمەڭكەدە قازاقستاننىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىنەن كەلگەن جەرگىلىكتى فەرمەرلەر مەن وندىرۋشىلەردىڭ ونىمدەرى ۇسىنىلادى. قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى كوكونىس پەن جەمىس-جيدەك، ەت، ۇن جانە ءسۇت ونىمدەرىن، كونديتەرلىك ونىمدەر، تابيعي شىرىندار، توساپتار مەن دجەمدەر جانە باسقا دا تاۋارلاردى ساتىپ الا الادى.
ءىس- شارا 25-26 -ءساۋىر كۇندەرى ساعات 10:00-دەن 19:00-گە دەيىن Keryen Joly ساۋدا ورتالىعىندا وتەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، ەلوردادا وتكەن جارمەڭكەدە ونداعان كومپانيا بوس جۇمىس ورىندارىن ۇسىندى.