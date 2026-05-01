ۇلتتىق ۇلاندا 30 ءتۇرلى ۇلت وكىلدەرى قىزمەت ەتەدى
استانا. KAZINFORM - قازاق، وزبەك، ورىس، ۇيعىر، تاتار، كارىس، ازەربايجان، كۇرد جانە وزگە دە ەتنوستاردىڭ وكىلدەرى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ نەگىزىن قۇرايتىن بىرلىك پەن كەلىسىم قاعيداتتارىن ايقىن كورسەتەدى.
اسكەري قىزمەتشىلەر ۇلتىنا قاراماستان ورتاق مىندەتتى - قوعامدىق قاۋىپسىزدىك پەن قۇقىقتىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋدى ابىرويمەن اتقارىپ جاتىر.
ۇلتتىق ۇلاندا ۇلتارالىق كەلىسىمدى نىعايتۋعا، ءوزارا قۇرمەتتى قالىپتاستىرۋعا جانە ءبىرتۇتاس ۇجىمدىق رۋحتى دامىتۋعا ەرەكشە ءمان بەرىلەدى.
ايتا كەتەلىك ەل بويىنشا بىرلىك كۇنىنە وراي 5 مىڭنان استام ءىس-شارا وتەدى.