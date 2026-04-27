LRT تولىقتاي پايدالانۋعا دايىن - جەڭىس قاسىمبەك
استانا. KAZINFORM - ەلوردا اكىمى جەڭىس قاسىمبەك Astana LRT - نىڭ تەستىلىك قولدانىلۋ بارىسىمەن، جۇيەنىڭ نەگىزگى جۇمىس پارامەترلەرىمەن جانە ينفراقۇرىلىمنىڭ دايىندىعىمەن تانىستى.
بۇل تۋرالى اكىم Facebook-تەگى پاراقشاسىندا جازدى.
اكىمنىڭ سوزىنشە، قازىرگى تاڭدا لرت بويىنشا سىناق جۇمىسى ءىس جۇزىندە اياقتالعان، جۇيە تولىقتاي پايدالانۋعا دايىن.
LRT- نى جاقىن ۋاقىتتا ىسكە قوسۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. قازىر ينفراقۇرىلىم مەن اباتتاندىرۋ جۇمىسى بەلسەندى ءجۇرىپ جاتىر. LRT ىسكە قوسىلعانعا دەيىن ەڭ الدىمەن ستانسيالارعا كەدەرگىسىز قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ جۇمىسى تولىق اياقتالاتىن بولادى. اباتتاندىرۋ جۇمىسى جاز بويى بەلسەندى تۇردە جالعاسادى. قازىرگى ۋاقىتتا جۇمىسى قارقىندى جۇرگىزىلىپ جاتقان نەگىزگى تۇستاردىڭ ءبىرى - تاۋەلسىزدىك داڭعىلىنان «نۇرلى جول» جاڭا تەمىرجول ۆوكزالىنا دەيىنگى ارالىق، - دەدى ول.
جەڭىس قاسىمبەك جاز مەزگىلىنە ارنالعان جۇمىس جوسپارىنا مىنا باعىتتار ەنگىزىلگەنىن ايتتى:
1. جول قۇرىلىسى: ستانسيالاردى قالانىڭ كولىك جەلىسىنە بىرىكتىرۋ ءۇشىن ىرگەلەس جولدار مەن كىرمە جولداردى جايلاستىرۋ كوزدەلگەن.
2. كوگالداندىرۋ: جاسىل جەلەك (اعاشتار، بۇتالار جانە كوپجىلدىق شوپتەر) وتىرعىزۋ بويىنشا اۋقىمدى جۇمىس جوسپارلانعان. بۇل LRT جەلىسى بويىندا «جاسىل ءدالىز» قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
3. جارىقتاندىرۋ: تۇنگى ۋاقىتتا قاۋىپسىزدىك پەن ەستەتيكالىق تارتىمدىلىقتى قامتاماسىز ەتەتىن زاماناۋي جارىقتاندىرۋ جۇيەلەرىن ورناتۋ قاراستىرىلعان.
4. اباتتاندىرۋ: ەستاكادا استىندا شاعىن ساۋلەت نىساندارىن ورناتۋ جانە قالا تۇرعىندارى ءۇشىن تارتىمدى ايماقتاردى قالىپتاستىرۋ جوسپارلانعان.
قالا باسشىسى اتاپ وتكەندەي، وسىلايشا، ستانسيالار مەن ولارعا اپاراتىن جولداردىڭ فۋنكتسيونالدىق دايىندىعى جاقىن ۋاقىتتا قامتاماسىز ەتىلەدى، ال LRT باعىتى بويىنداعى لاندشافتىق-ساۋلەتتىك كەلبەتتى كەشەندى تۇردە قالىپتاستىرۋ جاز ماۋسىمىنىڭ سوڭىنا دەيىن جالعاسادى. بۇل جۇمىستى اگروتەحنيكالىق نورمالاردى تولىقتاي ساقتاي وتىرىپ، ساپالى ورىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- سول سياقتى قازىر ش. قالداياقوۆ كوشەسىنىڭ تاۋەلسىزدىك داڭعىلىنان ا62 كوشەسىنە دەيىنگى ارالىعىندا قۇرىلىس جۇمىسى جۇرگىزىلىپ جاتىر. نىساننىڭ جالپى ۇزىندىعى 4,6 ك م قۇرايدى. جوبا اياسىندا كوشە-جول ينفراقۇرىلىمىن كەشەندى دامىتۋ قاراستىرىلعان: جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولدارى مەن ۆەلوجولدار سالۋ، اۆتوتۇراق ورىندارىن اباتتاندىرۋ، سىرتقى جارىقتاندىرۋ جۇيەسىن ورناتۋ، سۋارۋعا ارنالعان سۋ قۇبىرىن تارتۋ، سونداي-اق كوگالداندىرۋ ايماقتارىن ازىرلەۋ. ءبىرىنشى كەزەكتە ستانسيالارعا ىرگەلەس اۋماقتاردى اباتتاندىرۋ جانە ولارعا كەدەرگىسىز قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن كىرەبەرىس جولداردى جايلاستىرۋ جۇمىسى ورىندالىپ جاتىر. قازىر تاۋەلسىزدىك داڭعىلى جاعىنان اسفالت-بەتون جابىنىن توسەۋ جانە اباتتاندىرۋ جۇمىسى جۇرگىزىلىپ جاتىر. بيىل ش. قالداياقوۆ كوشەسىنىڭ تاۋەلسىزدىك داڭعىلىنان «نۇرلى جول» تەمىرجول ۆوكزالىنا دەيىن وتپەلى قوزعالىستى قامتاماسىز ەتۋ جوسپارلانعان. بەكىتىلگەن كەستەگە سايكەس قوزعالىستى كەزەڭ-كەزەڭىمەن اشۋ كوزدەلگەن. سونداي-اق جولدى ءارى قاراي س. شايمەردەنوۆ كوشەسىنە (جوبالىق اتاۋى - ا-62) دەيىن ۇزارتۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەپ تۇيىندەدى جەڭىس قاسىمبەك.
وسىدان بۇرىن 28-ساۋىردەن باستاپ استانا قالاسى وقۋشىلارى مەن جەڭىلدىك ساناتتارىنا ارنالعان LRT اتاۋلى كولىك كارتاسىن راسىمدەۋگە ونلاين ءوتىنىم بەرۋ قىزمەتى ىسكە قوسىلاتىنىن جازعانبىز.