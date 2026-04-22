استاناداعى ل ر ت ءبىر كۇندە قانشا جولاۋشى تاسىمالداي الادى
استانا. KAZINFORM - ەلوردا تۇرعىندارىنا قوعامدىق كولىك قىزمەتىن كورسەتەتىن City Transportation Systems كومپانياسىنداعىلار (بۇدان ءارى - CTS) LRT ءبىر كۇندە قانشا جولاۋشى تاسىمالداي الاتىنىن ايتتى.
- العاشقى ۋاقىتتا LRT نى 45 مىڭ ادامعا دەيىن پايدالانادى دەگەن بولجام جاسالدى، - دەپ جازىلعان Kazinform ساۋالىنا بەرگەن جاۋاپتا.
كومپانيا وكىلدەرى جوبانىڭ جالپى قۇنىن دا اتادى.
- قوسىمشا قۇن سالىعىنسىز 1,8 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرايتىن EPC- كەلىسىم 2016 -جىلى جاسالدى جانە وزگەرتىلگەن جوق. بۇل سوماعا LRT قۇرىلىسى، دەپونى تۇرعىزۋ، ۆاگونداردى قۇراستىرىپ استاناعا جەتكىزۋ، جۇمىسكەرلەردى وقىتۋ سياقتى LRT تولىق ىسكە قوسىلعانعا دەيىنگى جۇمىستار كىرەدى، - دەلىنگەن رەسمي مالىمەتتە.
بۇعان دەيىن LRT جولاۋشىلارىنا 7 جاسقا دەيىنگى ءبىر بالانى تەگىن الىپ جۇرۋگە مۇمكىندىك بەرىلەتىنىن جازعان ەدىك.