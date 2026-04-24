ەلدە تاعى 100 مىڭ ستۋدەنت جاساندى ينتەللەك بويىنشا تەرەڭدەتىلگەن كۋرستاردان وتەدى
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكتىنى مەڭگەرۋ بارلىق سالا ماماندارىنا قاتىستى بولادى. بۇل تۋرالى ەلورداداعى وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميتتە عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك ءمالىم ەتتى.
- ادامي كاپيتال، ءبىلىم، عىلىم جانە عىلىمي-زەرتتەۋ باعىتتارى ءبىزدىڭ جاڭا كونستيتۋتسيامىزدا باستى قۇندىلىقتار رەتىندە بەلگىلەندى. ءبىز ادامي كاپيتالعا ەرەكشە نازار اۋدارىپ وتىرمىز. ەكولوگيالىق مادەنيەت قازاقستاننىڭ باستى قۇندىلىقتارىنىڭ ءبىرى رەتىندە كونستيتۋتسيانىڭ پرەامبۋلاسىندا كورسەتىلگەن، - دەدى س. نۇربەك.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەكولوگيالىق سانانى قالىپتاستىرۋ ەرتە جاستان، ياعني بالاباقشادان باستاپ جوعارى وقۋ ورىندارىنا دەيىنگى ءبىلىم بەرۋدىڭ بارلىق دەڭگەيىندە قامتىلۋى كەرەك. سونداي-اق ول حالىقتىڭ ەكولوگيالىق مادەنيەتىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان پرەزيدەنتتىڭ «تازا قازاقستان» باستاماسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن ەسكە سالدى.
سونىمەن قاتار مينيستر قازاقستان ءبىلىم بەرۋدەگى سيفرلىق تەحنولوگيالارعا باسىمدىق بەرىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى. ناقتىراق ايتقاندا، بىلتىر باكالاۆرياتتا ءبىلىم الىپ جاتقان 673 مىڭ ستۋدەنت جاساندى ينتەللەكتىنى كۇندەلىكتى ومىردە قولدانۋدى ۇيرەندى.
- قازىر قوسىمشا 100000 ستۋدەنتتى جيناپ جاتىرمىز. ولار بۇل سالادا تەرەڭدەتىپ وقىتىلادى جانە وزدەرىنىڭ جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى جوبالارى مەن اگەنتتەرىن جاساي الاتىن دەڭگەيگە جەتەدى. اتاپ ايتقاندا، ەكى سۋپەركومپيۋتەر ورناتىلدى، ءاربىر ۋنيۆەرسيتەتتە ولاردى پايدالانۋ ءۇشىن كۆوتا بار. ءبىز تەك IT ماماندارىن عانا ەمەس، سونىمەن قاتار باسقا ماماندىقتاردىڭ وكىلدەرىن - ەكولوگتاردى، كىتاپحاناشىلاردى، ينجەنەرلەردى جانە باسقا دا مامانداردى دايىندايمىز. بۇل بىزگە كەز كەلگەن سەكتورداعى تيىمدىلىكتى ارتتىرۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكتى تەحنولوگيالارىن قولدانۋ مۇمكىندىگىن بەرەدى، - دەدى مينيستر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ق ر عىلىم جانە جوعارى مينيسترلىگى ەلدەگى قاي ۋنيۆەرسيتتەردە سۋپەركومپيۋتەر ورناتىلعانىن جانە ولاردى كىمدەر پايدالانا الاتىنىن تۇسىندىرگەن ەدى.