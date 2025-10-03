ەلدە روبوتتار وپەراتسيا جاسايدى
استانا. قازاقپارات - ەلدە روبوت-دارىگەرلەر وپەراتسيا جاساپ ءجۇر. باتپەنوۆ اتىنداعى ۇلتتىق عىلىمي تراۆماتولوگيا جانە ورتوپەديا ورتالىعىندا قۇلتەمىر ناۋقاستارعا ەندو-پروتەز ورناتادى. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ول جۇكتەلگەن مىندەتتى تەز ءارى ساپالى اتقارادى.
وپەراتسيادان كەيىن ناۋقاستار ەمىن-ەركىن جۇرە باستاعان. قۇلتەمىرلەردى ەندى كۇندەلىكتى كۇيبەڭ-تىرلىكتەن عانا ەمەس، اۋرۋحانادا اق حالاتپەن كورسەڭىز تاڭعالماڭىز. ادام قۇراستىرعان روبوتتار ەندى ادامنىڭ وزىنە وپەراتسيا جاساي الاتىن بولدى. استانادا تىزە مەن جامباس بۋىنى سىر بەرگەن جاندارعا ولار ساناۋلى مينۋتتا ەندوپروتەز ورناتىپ جاتىر.
ارينە، وپەراتسيا بارىسى حيرۋرگ پەن كومەكشىلەرىنىڭ باقىلاۋىندا بولادى. دەگەنمەن قۇلتەمىر نەگىزگى جۇمىستى تياناقتى ءارى تەز اتقارا بىلگەن.
ولگا شەيكو، پاۆلودار وبلىسىنىڭ تۇرعىنى:
- بۇگىن وپەراتسيادان كەيىنگى التىنشى كۇن. ەشقانداي اۋىرسىنۋ بايقالمادى. كوڭىل كۇيىم كەرەمەت. روبوتتىڭ وپەراتسيا جاسايتىنىن بىلگەندە ۋايىمداعانىم راس، ءبىراق ءتيىمدى ەكەنىنە كوزىم جەتتى. 7-8 جىلدان بەرى ەكى بىردەي جامباس بۋىنىم سىزدايتىن. وپەراتسيا ازىرگە بىرەۋىنە عانا جاسالدى. وڭالتۋدان كەيىن ەكىنشى بۋىنعا ەندوپروتەز سالدىرامىن.
روبوت الدىمەن كومپيۋتەرلىك توموگرافيا مەن تەلەرەنتگەنوگرامماعا قاراي ءتيىستى ولشەمدەردى الادى. سوعان بايلانىستى ەندوپروتەزدى دالمە-ءدال ورناتىپ بەرەدى. جىل باسىنان بەرى بۇل ورتالىقتا روبوتتىڭ كومەگىمەن 70-تەن استام وپەراتسيا جاسالعان. ناۋقاستاردىڭ اراسىندا قازاقستاندىقتارمەن قاتار، تۇركيا، وزبەكستان، تاجىكستان جانە رەسەي ازاماتتارى بار.
ۆلاديمير باسەنسياگ، رەسەي ازاماتى:
- مەنىڭ ەكى تىزەمە ءبىر ۋاقىتتا وپەراتسيا جاسالدى. قازىر ەم-دوم الىپ جاتىرمىن. قازاقستانداعى اۋرۋحانالاردا زاماناۋي قۇرىلعىلار قولدانىلادى. سونىڭ ناتيجەسىندە مەديتسينالىق قىزمەت ساپاسى ارتىپ جاتىر. دارىگەرلەرگە العىسىم شەكسىز.
دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، ءداستۇرلى ادىسپەن ەندوپروتەز ورناتۋ كەزىندە ناۋقاس شامامەن 100-150 م ل قان جوعالتادى. ال روبوتتىڭ كومەگىمەن جاسالاتىن وپەراتسيا كەزىندە بۇل مولشەر 3 ەسە ازايادى ەكەن. وتاندىق ماماندار قۇلتەمىرلەردى قولدانۋ بويىنشا شەتەلدە تاجىريبە جيناپ قايتقان.
ابىلاي سادىقوۆ، ن. باتپەنوۆ اتىنداعى ۇلتتىق عىلىمي تراۆماتولوگيا جانە ورتوپەديا ورتالىعىنىڭ دارىگەرى:
- روبوت-اسسيستەنتتىڭ كومەگىمەن ەندوپروتەزدەر 25-30 مينۋتتا قويىلادى. ۋاقىت ۇنەمدەلەدى. ال مانۋالدى تۇردە 40-50 مينۋتتىڭ كولەمىندە. ويتكەنى دايارلىعى بار. ورنىقتىرۋ بار. سونىمەن قاتار بۇل جەردە ولشەمدەر. كوبىنە ولشەمدەرگە ۋاقىت كوپ كەتەدى. ادامي تۇرعىدا ءاربىر گرادۋستى ولشەيمىز، ءاربىر بۋىندى قارايمىز. ال بۇل جەردە روبوت ءبارىن بىزگە الدىن الا دايىنداپ بەرەدى.
ەلدەگى جەتەكشى مەديتسينالىق مەكەمەلەر روبوتتارعا باسىمدىق بەرە باستادى. دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، بيىل قازاق ونكولوگيا جانە راديولوگيا عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتىندا العاش رەت قۇلتەمىردىڭ كومەگىمەن وپەراتسيا ءساتتى جاسالدى. ال پرەزيدەنتتىك ءىس باسقارماسىنىڭ مەديتسينالىق ورتالىعى مەن شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى مامانداندىرىلعان مەديتسينالىق ورتالىعىندا روبوتتى حيرۋرگيا جۇيەسى قولدانىلىپ جاتىر.
اۆتورى: ەركەبۇلان سمادياروۆ
24.kz