ەلدە قانشا مادەنيەت مەكەمەسى بار
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى ەلدە قانشا مادەنيەت مەكەمەسى بار ەكەنىن جاريالادى.
3912 - قوعامدىق كىتاپحانا
3054 - مادەني-دەمالىس ۇيىمى
286 - مۇراجاي
254 - دەمالىس ساياباعى
85 - تەاتر
67 - كونسەرت ۇيىمى
8 - حايۋاناتتار باعى
5 - سيرك
2024-جىلمەن سالىستىرعاندا كەلۋشىلەر سانىنىڭ ەڭ جوعارى ءوسىمى 2025-جىلى كونسەرت ۇيىمدارىندا بايقالدى - 10 پايىز، ويىن-ساۋىق جانە دەمالىس ساياباقتارىندا - 7,1 پايىز، مادەني-دەمالىس ۇيىمدارىندا - 3,9 پايىز، تەاترعا بارۋشىلار 2,5 پايىز، ال مۋزەيلەرگە بارعاندار سانى 1,8 پايىز ارتقان.
2025-جىلى كونسەرت ۇيىمدارى وتكىزگەن ءىس-شارالار سانى ءبىر جىل بۇرىنعى كورسەتكىشتەرگە قاراعاندا 21,6 پايىزعا ارتتى، تەاترلار وتكىزگەن ءىس-شارالار سانى 6 پايىزعا كوبەيدى، كىتاپحانالاردا - 4,9 پايىز، ال مادەني-دەمالىس ۇيىمدارىندا 3,6 پايىزعا وسكەن.
