ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    07:07, 22 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ەلدە قانشا مادەنيەت مەكەمەسى بار

    استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى ەلدە قانشا مادەنيەت مەكەمەسى بار ەكەنىن جاريالادى.

    ا
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    3912 - قوعامدىق كىتاپحانا

    3054 - مادەني-دەمالىس ۇيىمى

    286 - مۇراجاي

    254 - دەمالىس ساياباعى

    85 - تەاتر

    67 - كونسەرت ۇيىمى

    8 - حايۋاناتتار باعى

    5 - سيرك

    2024-جىلمەن سالىستىرعاندا كەلۋشىلەر سانىنىڭ ەڭ جوعارى ءوسىمى 2025-جىلى كونسەرت ۇيىمدارىندا بايقالدى - 10 پايىز، ويىن-ساۋىق جانە دەمالىس ساياباقتارىندا - 7,1 پايىز، مادەني-دەمالىس ۇيىمدارىندا - 3,9 پايىز، تەاترعا بارۋشىلار 2,5 پايىز، ال مۋزەيلەرگە بارعاندار سانى 1,8 پايىز ارتقان.

    2025-جىلى كونسەرت ۇيىمدارى وتكىزگەن ءىس-شارالار سانى ءبىر جىل بۇرىنعى كورسەتكىشتەرگە قاراعاندا 21,6 پايىزعا ارتتى، تەاترلار وتكىزگەن ءىس-شارالار سانى 6 پايىزعا كوبەيدى، كىتاپحانالاردا - 4,9 پايىز، ال مادەني-دەمالىس ۇيىمدارىندا 3,6 پايىزعا وسكەن.

    وتكەندە قازاقستاندا قانشا كوپپاتەرلى تۇرعىن ءۇي بار ەكەنى تۋرالى جازعان ەدىك.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار