ەلدە مەديتسينالىق ءبىلىم بەرۋ 7 جىلدىق وقۋعا كوشىرىلمەك
استانا. KAZINFORM - مەديتسينالىق وقۋ باعدارلاماسىنىڭ مازمۇنى قيىندايدى. بۇل تۋرالى ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا ءبىلىم بەرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىس ەنگىزۋدى تالقىلاۋ كەزىندە دەپۋتات اسحات ايماعامبەتوۆ ءمالىم ەتتى.
- مەديتسينالىق ءبىلىم بەرۋدە جۇيەلى ماسەلەنى شەشەمىز. ماقساتىمىز - وسى سالاداعى ءبىلىم بەرۋ ساپاسىن كوتەرۋ. قازىر مەديتسينالىق ج و و-لاردا ستۋدەنتتەر ءۇش ءتۇرلى جۇيە بويىنشا وقىپ جاتىر. سوڭعى رەفورما بويىنشا ستۋدەنت 6 جىل وقيدى. ونىڭ ىشىندە: باكالاۆريات - 5 جىل، ماگيستراتۋرا - جارتى جىل، ينتەرناتۋرا - جارتى جىل. ينتەرناتۋراداعى وسى جارتى جىلدى ستۋدەنت اۋرۋحانادا ناقتى ءبىر مارتەبەسىز، مەديتسينالىق جۇيەلەرگە رۇقساتسىز، قاراپايىم ەم-دومعا قاتىسۋ قۇقىعىنسىز وتكىزەدى، ياعني ءوز بەتىمەن جۇرەدى. وسىنداي 6 جىلدىق وقۋدان كەيىن ولار جۇمىسقا دا تۇرا المايدى، ويتكەنى بارلىعى مىندەتتى تۇردە رەزيدەنتۋرادان ءوتۋى كەرەك، وعان تاعى 2-4 جىل قاجەت، - دەدى اسحات ايماعامبەتوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، رەزيدەنتۋراعا گرانت سانى وتە از. كوپ جاعدايدا اقىلى نەگىزدە ءبىلىم الادى. ءتيىستى وزگەرىستەر ەنگىزىلمەسە، الداعى ۋاقىتتا كادر تاپشىلىعى بولۋى مۇمكىن.
- ەندى، 7 جىلدىق وقۋعا كوشەمىز. 6 جىل ۋنيۆەرسيتەتتەگى تەوريالىق وقۋ جانە 1 جىل اۋرۋحانادا وتەتىن تولىققاندى پراكتيكالىق ينتەرناتۋرا بولادى. وسىدان كەيىن ولار العاشقى بۋىنداعى جالپى پراكتيكا دارىگەرى رەتىندە جۇمىس ىستەي الادى. ءبىراق نەۆروپاتولوگ، نەيروحيرۋرگ سياقتى باعىتتاردا مامان بولعىسى كەلسە، قازىرگىدەي رەزيدەنتۋرا وقۋىن جالعاستىرۋى ءتيىس. سونىمەن قاتار، وقۋ باعدارلاماسىنىڭ مازمۇنى دا قارقىندى بولادى. اناتوميا، فيزيولوگيا سەكىلدى ىرگەلى كلينيكالىق پاندەر تيپتىك باعدارلامادا قاتاڭ بەكىتىلەدى. ءار مەديتسينالىق ۋنيۆەرسيتەت مۇنى تولىق كولەمدە بەرۋگە مىندەتتى بولادى. ال وسى بازالىق دەڭگەيدى مەڭگەرگەننەن كەيىن، تاۋەلسىز الاڭدا مىندەتتى ەمتيحان تاپسىرادى. ينتەرناتۋرا يميتاتسيا ەمەس، شىنايى بولادى، - دەدى دەپۋتات.
وسى ورايدا التىنشى كۋرس تۇلەگى دارىگەر-ينتەرن رەسمي مارتەبەسىن الادى. بۇل ءوز كەزەگىندە اقپاراتتىق جۇيەلەرگە رۇقسات بەرىلەتىنىن بىلدىرەدى. تالىمگەر دارىگەردىڭ باقىلاۋىمەن جاس مامان بازالىق مەديتسينالىق ارەكەتتەرىن جاساۋ قۇقىعىن الادى. بۇل رەتتە، ەڭبەكاقى الۋعا، قورعانىس قۇرالدارىمەن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرىلەدى.
- بولاشاق دارىگەرلەرگە ساپالى ءارى ناقتى تاجىريبە بەرىلەدى. سونداي-اق دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مەديتسينالىق جوعارى وقۋ ورىندارىنا قابىلداۋدى، شەتەلدىك ستۋدەنتتەر مەن اقىلى بولىمدەردى رەتتەۋ بويىنشا ناقتى مەحانيزمگە يە بولادى، - دەدى اسحات ايماعامبەتوۆ.