ەلدە جەمقورلىققا قارسى رەفورمالاردىڭ ورىندالۋ بارىسى ساراپتالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى جانىنداعى سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل ماسەلەلەرى جونىندەگى كوميسسيانىڭ كەزەكتى وتىرىسىندا جەمقورلىققا قارسى مەملەكەتتەر توبىنىڭ (GRECO) ۇسىنىمدارىن جۇزەگە اسىرۋ بارىسى قارالدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
جيىندا مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگى جانە ادىلەت مينيسترلىگى باسشىلىعىنىڭ باياندامالارى تىڭدالدى.
مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىلدى جەتىلدىرۋ باعىتىندا قابىلدانىپ جاتقان شارالاردىڭ ماڭىزىنا توقتالىپ، ەلدەگى پروگرەسسيۆتى وزگەرىستەرگە نازار اۋداردى.
- سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل ماسەلەلەرى جونىندەگى كوميسسيانىڭ بۇگىنگى وتىرىسى تاريحي وقيعادان كەيىن ۇيىمداستىرىلىپ وتىر. 15- ناۋرىزدا وتكەن جالپى حالىقتىق رەفەرەندۋمدا ەل ازاماتتارىنىڭ باسىم داۋىسىمەن جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداندى. جاڭا اتا زاڭ «مەملەكەت ادام ءۇشىن» مودەلىنە كوشۋدى بەكىتكەن ماڭىزدى قادام بولدى. وسىلايشا، ادامنىڭ قۇقىقتارى، بوستاندىقتارى مەن مۇددەلەرى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ نەگىزگى باسىمدىعىنا اينالدى. جاڭا كونستيتۋتسيادا ساياسي قۇرىلىم، ەكونوميكا، الەۋمەتتىك ساياسات سەكىلدى باسقا دا سالالار مەن باعىتتاردى كەڭىنەن قامتيتىن ماڭىزدى جاڭاشىلدىقتار كوپ. سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى كۇرەس ساياساتىنا قاتىستى نوۆەللالار دا بار. ماسەلەن، جاڭا كونستيتۋتسيادا سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى شەكتەۋلەر ايتارلىقتاي كۇشەيتىلگەن. ايتالىق، 35-باپتا سىبايلاس جەمقورلىققا قاتىستى قىلمىسى نەمەسە قۇقىق بۇزۋشىلىعى سوت ارقىلى مويىندالعان ادامداردىڭ مەملەكەتتىك ورگاندار مەن جەرگىلىكتى ءوزىن-ءوزى باسقارۋ ورگاندارىنا سايلانۋعا قۇقىعى جوق ەكەنى كورسەتىلگەن. بۇل نورما العاش رەت كونستيتۋتسيالىق دەڭگەيدە بەكىتىلدى، - دەدى ەرلان قارين.
مەملەكەتتىك كەڭەسشى اتالعان رەفورمالار ۇيىممەن الداعى كەلىسسوزدەر كەزەڭىندە سالماقتى نەگىزدەمە بولاتىنىن ايتتى.
ەرلان قارين سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى كۇرەس سالاسىندا حالىقارالىق ارىپتەستىكتى، سونىڭ ىشىندە GRECO اياسىندا كەڭەيتۋدىڭ ءمانى زور ەكەنىنە نازار اۋدارىپ، ەلىمىزدىڭ ۇلتتىق مۇددەسى باسىمدىق بولىپ قالا بەرەتىنىن ەسكە سالدى.
مەملەكەتتىك كەڭەسشى «زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداتىن ودان ءارى نىعايتۋ سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى كۇرەستەگى بارلىق باعدارلامانى ىسكە اسىرۋ بارىسىنداعى ماڭىزدى باعىت رەتىندە ساقتالاتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين پرەزيدەنتتىڭ «تازا قازاقستان» باستاماسىن جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەلەرى جونىندە جيىن وتكىزگەن بولاتىن.