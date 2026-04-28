ەلدە جاساندى ينتەللەكتىنى وقىتۋ جوسپارى قالاي ىسكە اسىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى ج ي-دى وقىتۋ باعىتىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا سيفرلىق جانە ج ي-ەكونوميكانى قالىپتاستىرۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا 2026 -جىلى سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت سالاسىندا كادرلار دايارلاۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىس جالعاسىپ، كەڭەيتىلەدى. مينيسترلىك نەگىزگى جاساندى ينتەللەكتى جانە سيفرلىق داعدىلاردى دامىتۋعا باعىتتالعان بەس جىلدىق وقىتۋ باعدارلاماسىن جۇزەگە اسىرىپ كەلەدى. باعدارلاما دايىندىقتىڭ بارلىق دەڭگەيلەرىن قامتيدى - جاپپاي سيفرلىق ساۋاتتىلىقتان باستاپ ارنايى جانە باسقارۋشىلىق قۇزىرەتتەرگە دەيىن. 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 900 مىڭنان استام ازامات وقىتۋدان ءوتتى، بۇل قوعام تاراپىنان جوعارى سۇرانىستى جانە تاجىريبەگە باعىتتالعان وقىتۋ فورماتتارىنىڭ وزەكتىلىگىن كورسەتەدى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
2026 -جىلى باعدارلامالار ءبىلىم بەرۋ، مەملەكەتتىك باسقارۋ جانە بيزنەستە ج ي-دى قولدانۋعا باسىمدىق بەرە وتىرىپ، سونداي-اق ماقساتتى اۋديتوريالاردى كەڭەيتۋ ارقىلى جالعاسادى. سۇرانىسى بار IT-مامانداردى دايارلاۋعا باعىتتالعان، وقۋ قۇنىن ءىشىنارا نەمەسە تولىق وتەۋدى قاراستىراتىن Tech Orda باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ جالعاسادى. باعدارلاما جۇزەگە اسىرىلعان كەزەڭ ىشىندە 9 مىڭنان استام مامان دايارلاندى. 2025 -جىلى جوعارى كونكۋرس تىركەلىپ، ونىڭ ناتيجەسىندە 2,6 مىڭنان استام قاتىسۋشى وقۋعا كىرىستى. 2026 -جىلى باعدارلاما ەڭبەك نارىعىنىڭ قاجەتتىلىكتەرى مەن تەحنولوگيالىق باسىمدىقتاردى ەسكەرە وتىرىپ جالعاسادى.
- قازاقستانداعى العاشقى جاساندى ينتەللەكت مەكتەبى Tomorrow School peer-to-peer مودەلىنە نەگىزدەلىپ دامىپ كەلەدى. وقىتۋ ءداستۇرلى ءدارىس فورماتتارىنسىز، كوماندالىق جۇمىس، جوبالىق قىزمەت جانە ءوزارا قولداۋ قاعيداتتارىنا سۇيەنەدى. باعدارلاماعا ءتۇرلى ەلدەردەن ستۋدەنتتەر قاتىسىپ جاتىر، وقۋ ۇزاقتىعى 18 ايدى قۇرايدى جانە زاماناۋي باعدارلامالاۋ تىلدەرىن مەڭگەرۋمەن بىرگە ونداعان پراكتيكالىق جوبالاردى ورىنداۋدى قامتيدى. Alem.ai حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىندا 12-18 جاس ارالىعىنداعى جاسوسپىرىمدەرگە ارنالعان TUMO Astana تەگىن ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسى ىسكە قوسىلدى. باعدارلاما ديزاين جانە كرەاتيۆتى تەحنولوگيالار، سونىڭ ىشىندە گەنەراتيۆتى ج ي داعدىلارىن دامىتۋعا باعىتتالعان. وقىتۋ 2026 -جىلعى ساۋىردە باستالىپ، حالىقارالىق ءبىلىم بەرۋ جەلىسىنىڭ ءبىر بولىگىنە اينالدى، - دەپ اتالىپ وتكەن ۆەدومستۆو اقپاراتىندا.
جوعارى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندە ستۋدەنتتەر اراسىندا قولدانبالى AI داعدىلارىن قالىپتاستىرۋعا جانە كاسىپكەرلىك، ستارتاپتىق ويلاۋدى دامىتۋعا باعىتتالعان AI Sana باعدارلاماسى جالعاسىپ جاتىر. باعدارلامانى ىسكە اسىرۋ قورىتىندىسى بويىنشا 650 مىڭنان استام ءبىلىم الۋشى سەرتيفيكات الدى، بۇل سيفرلىق ەكونوميكا ءۇشىن كەڭ كادرلىق رەزەرۆ قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
مەملەكەتتىك اپپاراتتىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ كۇندەلىكتى قىزمەتىنە ج ي ەنگىزۋگە باعىتتالعان AI Qyzmet باعدارلاماسى جۇزەگە اسىرىلۋدا. وقىتۋ اقپاراتتى تالداۋ، جوسپارلاۋ، مىندەتتەردى اۆتوماتتاندىرۋ، باسقارۋشىلىق شەشىمدەر دايىنداۋ جانە كوپشىلىك الدىندا سويلەۋ ستسەنارييلەرىن قامتيدى. باعدارلاما بويىنشا 50 مىڭنان استام مەملەكەتتىك قىزمەتشى وقىتىلدى.
2026 -جىلى مەملەكەتتىك سەكتوردا جاساندى ينتەللەكتىنى اۋقىمدى ەنگىزۋ جانە ينستيتۋتسيونالداندىرۋ ءۇشىن باسشىلاردى دايارلاۋعا باعىتتالعان AI Governance 500 ستراتەگيالىق باعدارلاماسى ىسكە قوسىلدى. باعدارلاما باسقارۋشىلارعا ارنالعان جانە AI- ستراتەگيا، رەتتەۋ، ەتيكا جانە ج ي-دى تۇراقتى ەنگىزۋ سالاسىنداعى قۇزىرەتتەردى قالىپتاستىرادى.
باعدارلامانىڭ جەكە باعىتى مەكتەپ جۇيەسى مەن پەداگوگتاردى قولداۋعا ارنالعان. شامامەن 300 مىڭ پەداگوگ ءبىلىم بەرۋ پروتسەسىندە ج ي قۇرالدارىن قولدانۋ بويىنشا وقىتۋدان ءوتتى، بۇل وقىتۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا جانە ءبىلىم بەرۋدى سيفرلىق ورتاعا بەيىمدەۋگە ىقپال ەتەدى.
بۇدان بولەك، ببيزنەستى قولداۋ ماقساتىندا AI Corporate باعدارلاماسى ىسكە اسىرىلۋدا. باعدارلاما ج ي-دى نولدەن باستاپ مەڭگەرۋگە جانە ونى بيزنەس-پروتسەستەرگە اۆتوماتتاندىرۋعا، تالداۋعا جانە باسقارۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، ەنگىزۋگە باعىتتالعان. العاشقى تەگىن وقۋ لەگى 2026 -جىلعى اقپاندا باستالدى.
قوسىمشا رەتىندە، ەل بويىنشا 19 وڭىرلىك IT- حاب جۇمىس ىستەيدى، وندا ازاماتتار سيفرلىق داعدىلاردى تەگىن مەڭگەرىپ، پراكتيكالىق دايىندىقتان وتە الادى. ونلاين وقىتۋ فورماتتارى تۇرعىلىقتى جەرىنە قاراماستان باعدارلامالارعا قولجەتىمدىلىكتى كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- وسى جىلدىڭ ءساۋىر ايىندا Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence (HAI) ،ChatGPT جاساۋشىسىنىڭ ءبىلىم بەرۋ پلاتفورماسى - OpenAI Academy جانە كرەمني القابىنداعى حالىقارالىق Silkroad Innovation Hub-مەن سەرىكتەستىكتە «AI Leaders 2026» فلاگماندىق ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسى باستالدى. وقۋ 8-ساۋىردە باستالىپ، ينتەنسيۆتى live-سەسسيالارى فورماتىنداعى 30 ساعاتتان استام وقۋدى قامتيدى جانە كەڭ اۋديتوريا ءۇشىن وزىق بىلىمگە قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتە وتىرىپ، قازاق، وزبەك جانە ورىس تىلدەرىندەگى اۋدارمامەن سۇيەمەلدەنەدى، - دەپ ناقتىلادى مينيسترلىك.