ەلدە شەتەلدىك جۇمىس كۇشىن رەتتەۋ كۇشەيتىلدى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق كوميسسيا وتىرىسىن وتكىزدى.
جيىن بارىسىندا ەلىمىزدەگى كوشى-قون جاعدايى جانە ونى رەتتەۋ شارالارى قارالدى.
شەتەلدىكتەردىڭ كەلۋىن باقىلاۋ جانە زاڭسىز كوشى-قونعا قارسى ءىس-قيمىل بويىنشا قابىلدانىپ جاتقان شارالار تۋرالى ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ، ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ كوشى- قون ساياساتىن جەتىلدىرۋ جانە كوشى-قون پروتسەستەرىن رەتتەۋدىڭ جاڭا تەتىكتەرىن ەنگىزۋ تۋرالى اقپارات بەردى.
كەڭەس بارىسىندا پرەمەر-مينيستر كوشى-قون ماسەلەلەرى ناقتى ءارى تۇسىنىكتى رەتتەۋدى تالاپ ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- قازاقستان شەتەلدىك جۇمىس كۇشى ءۇشىن تارتىمدى ەل بولىپ وتىر. سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى قازاقستاندى تالانتتى ادامداردى تارتاتىن، ياعني ءبىلىمدى ءارى اۋقاتتى ادامدار جۇمىس ىستەۋگە، بيزنەس جاساۋ ءۇشىن كەلەتىن ورىنعا اينالدىرۋ مىندەتىن قويىپ وتىر. بۇل كوشى-قون ساياساتى ماسەلەلەرىنە جاڭا كوزقاراسپەن قاراۋدى تالاپ ەتەدى. ءبىز بۇل سالادا ءتارتىپ ورناتىپ، بارلىق مۇددەلى تاراپقا تۇسىنىكتى ناقتى «ويىن ەرەجەلەرىن» ورناتۋىمىز كەرەك، - دەپ اتاپ ءوتتى پرەمەر-مينيستر.
ەڭبەك مينيسترلىگىنە ەكونوميكا، ىشكى ىستەر، سىرتقى ىستەر مينيسترلىكتەرى، ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە رەفورمالار اگەنتتىگى جانە باسقا دا مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، قازاقستانعا سۇرانىسقا يە مامانداردى تارتۋ جونىندەگى شارالار كەشەنىن ازىرلەۋ تاپسىرىلدى.
مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنە سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى جانە باسقا دا مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، وسى باعىتتا بەلسەندى ۇگىت-ناسيحات ناۋقانىن جۇرگىزۋ تاپسىرىلدى.
كوشى-قون سالاسىندا ءتارتىپ ورناتۋ ماقساتىندا ءبىرقاتار شارا قابىلدانىپ جاتىر.
اتاپ ايتقاندا، قىزمەت كورسەتۋ ءۇشىن دە، قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى انىقتاۋ ءۇشىن دە قولدانىلاتىن ج ي تەحنولوگيالارى ارقىلى زاماناۋي سيفرلىق شەشىمدەر ەنگىزىلىپ جاتىر.
تۇراقتى تۇرۋعا رۇقسات الۋعا قويىلاتىن تالاپتار كۇشەيتىلدى. زاڭعا باعىنۋ مىنەز-قۇلىق قاعيداتى ەنگىزىلدى، وعان سايكەس اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ، ونىڭ ىشىندە جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بىرنەشە رەت بۇزۋ جانە قىلمىستىق تەرىس ارەكەتتەردىڭ بولۋى تۇراقتى تۇرۋعا رۇقسات الۋدا باس تارتۋعا نەگىز بولادى. سونىمەن بىرگە ءوتىنىش بەرۋشىلەردىڭ قارجىلىق تۇراقتىلىعىنا جانە ولاردىڭ قوعامعا ينتەگراتسيالانۋىنا قويىلاتىن تالاپتار كۇشەيتىلدى. ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا، بيىل ەلىمىزدە شەتەلدىكتەردى زاڭداستىرىلعان 5 زاڭسىز كوشى-قون ارناسى جويىلدى.
سونىمەن قاتار جەڭىلدەتىلگەن تارتىپپەن ازاماتتىققا ءوتىنىش بەرۋ كەزىندە قوس ازاماتتىق الۋعا بايلانىستى تاۋەكەلدەر ماسەلەسىن شەشۋ ءۇشىن ىشكى ىستەر مينيسترلىگى مۇددەلى ورگاندارمەن بىرلەسىپ، رەتتەۋدىڭ قوسىمشا تەتىكتەرىن، ونىڭ ىشىندە سكورينگ، تەستىلەۋ جانە وڭىرلىك ءبولۋ ەلەمەنتتەرىن سىناقتان وتكىزۋدە. جۇمىسپەن قامتۋدىڭ سيفرلىق پلاتفورمالارى قىزمەتىن رەتتەۋ قاجەتتىگىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
پرەمەر-مينيستر اكىمدىكتەر «اتامەكەن» ۇلتتىق كاسىپكەرلەر پالاتاسىمەن بىرلەسىپ، جۇمىس بەرۋشىلەر اراسىندا شەتەلدىك جۇمىس كۇشىن تارتۋعا وتىنىشتەردى ۋاقتىلى بەرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا تۇراقتى ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋى قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ەڭبەك مينيسترلىگىنە مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، پلاتفورمالىق جۇمىسپەن قامتۋ سالاسىنداعى اگرەگاتورلاردى شەتەلدىك جۇمىس كۇشىن تارتۋ قاعيدالارىن ساقتاۋعا مىندەتتەيتىن شارالار قابىلداۋ تاپسىرىلدى.
پرەمەر-مينيستر ەڭبەك كوشى-قونىن رەتتەۋدەگى ەكونوميكالىق كەدەرگىلەردى جويۋ قاجەتتىگىن ايتا كەلە، الىمدار مەن ايىپپۇلدار اراسىنداعى تەڭگەرىمسىزدىككە بايلانىستى جۇمىس بەرۋشىلەرگە جۇمىسشىلاردى زاڭدى تۇردە راسىمدەگەننەن گورى ايىپپۇل تولەۋ تيىمدىرەك ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار جۇمىسپەن قامتۋدىڭ جەكە اگەنتتىكتەرى قىزمەتىن رەتتەۋ، ونىڭ ىشىندە ءبىرىڭعاي مەملەكەتتىك ءتىزىلىم قۇرۋ جانە نارىققا قولجەتىمدىلىك ولشەمشارتتارىن ەنگىزۋ جونىندەگى شارالار قوسىمشا پىسىقتالۋدا. سونداي-اق شەتەلگە شىعاتىن قازاقستان ازاماتتارىن باقىلاۋ جۇيەسى ەنگىزىلۋدە، بۇل الدىن الۋ شارالارىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
پاتەرلەردە ناقتى تۇرماسا دا ادامداردى جاپپاي تىركەۋ ماسەلەلەرى كوتەرىلدى. استانا قالاسىندا تىركەۋ نورماسى بويىنشا شەكتەۋ ەنگىزىلگەن - وتباسى مۇشەلەرىن قوسپاعاندا، ءبىر ادامعا كەمىندە 15 شارشىمەتردەن كەلۋى ءتيىس. ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنە مۇنداي تاسىلدەردى وڭىرلەردە دە ەنگىزۋ ۇسىنىلدى. ۋاكىلەتتى ورگاندارعا ءۇشىنشى تۇلعالاردى جالعان تىركەۋدەن باس تارتۋ قۇقىعىن بەرۋ ۇسىنىلادى. جىل سايىن 8 مىڭعا جۋىق جىلجىمايتىن مۇلىك يەسى ازاماتتاردى جالعان تىركەگەنى ءۇشىن ۇستالادى.
مەكەنجايلاردى تىركەۋ كودتارىنىڭ (م ت ك) دۇرىس بەرىلمەۋ ماسەلەسى اتاپ ءوتىلدى، ياعني ءىس جۇزىندە تۇتاس تۇرعىن كۆارتالدارىنا ءبىر عانا كود بەرىلۋى سالدارىنان حالىقتى ەسەپكە الۋ دەرەكتەرى بۇرمالانىپ، بۇزۋشىلىقتاردى انىقتاۋ قيىنعا سوعۋدا.
سونداي-اق باراق ۇلگىسىندەگى جالعا بەرىلەتىن تۇرعىن ۇيلەردىڭ باقىلاۋسىز جۇمىس ىستەۋى ماسەلەسى كوتەرىلدى. مۇنداي نىساندار رەسمي تۇردە تىركەلگەنىمەن، ءىس جۇزىندە جاتاقحانا رەتىندە پايدالانىلىپ، بۇل قۇقىقتىق ءتارتىپ تۇرعىسىنان دا، ينفراقۇرىلىمعا دا جۇكتەمە ءتۇسىرىپ جاتىر.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنە ادىلەت جانە جاساندى ينتەللەكت مينيسترلىكتەرىمەن بىرلەسىپ، «كولەڭكەلى» قىزمەت كورسەتەتىن تۇرعىن ءۇي يەلەرىنىڭ قۇقىقتارىن شەكتەۋ ءۇشىن سيفرلىق توسقاۋىلدار بەلگىلەۋ بويىنشا ۇسىنىستار قاراستىرۋ تاپسىرىلدى.
وڭىرلەر اكىمدەرى جالعا بەرۋ ءۇشىن تۇرعىن ءۇيدىڭ باراك ۇلگىسىندەگى وبەكتىلەردى رەتكە كەلتىرۋ جانە جىلجىمايتىن مۇلىك وبەكتىلەرىنىڭ تىركەۋ كودتارىنا ريەۆيزيا جۇرگىزۋ تاپسىرىلدى.
ايتا كەتەلىك بەكتەنوۆ «سيفرلىق پوليتسەي» جوباسىن ەنگىزۋدى جەدەلدەتۋدى تاپسىرعان ەدى.