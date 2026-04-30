ەلدە دروندار جولداعى اقاۋدى اۆتوماتتى تۇردە انىقتايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جول ساپاسىن باقىلاۋ ءۇشىن درونداردى ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. قازاقستاندا اۆتوموبيل جولدارىنىڭ جاي-كۇيىن باقىلاۋعا ارنالعان جاڭا بۋىن ۇشقىشسىز ۇشاتىن اپپارات سىناقتان ءوتتى.
DJI Matrice 400 درونىنىڭ لازەرلىك ليدارمەن جابدىقتالعان مۇمكىندىكتەرى اقمول - ۆوزدۆيجەنكا - تالاپكەر وبلىستىق ماڭىزى بار اۆتوموبيل جولىنىڭ ۋچاسكەسىندە كورسەتىلدى. بۇل جاڭاشىلدىق جول توسەمىندەگى اقاۋلاردى اۆتوماتتاندىرىلعان تۇردە انىقتاۋعا باعىتتالعان.
قۇرىلعىنىڭ تەحنولوگيالىق بازاسى تەكسەرۋ پروتسەسىن ايتارلىقتاي جەدەلدەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. LiDAR جانە mmWave-رادارىن پايدالانۋ ارقىلى جولدىڭ بەتكى قاباتى سكانەرلەنىپ، تەگىس ەمەس جەرلەر مەن زاقىمدانۋلار ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە تىركەلەدى.
دەرەكتەردى جيناۋ پروتسەسى بارىنشا اۆتوماتتاندىرىلعان. وپەراتور ۇشۋ ايماعىن بەلگىلەگەننەن كەيىن درون مارشرۋتتى وزدىگىنەن قۇراستىرادى. جۇيە O4 Enterprise Enhanced دەرەكتەردى بەرۋ تەحنولوگياسىمەن جابدىقتالعان، بۇل تۇراقتى بايلانىستى جانە زاماناۋي باعدارلامالىق قامتاماسىز ەتۋمەن، سونىڭ ىشىندە جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرىمەن ءتيىمدى جۇمىس ىستەۋدى قامتاماسىز ەتەدى. ينتەللەكتۋالدى انىقتاۋ، كورىنەتىن جانە جىلۋ ارقىلى ءتۇسىرىلىم جاساۋ، سونداي-اق AR- ۆيزۋاليزاتسيا فۋنكتسيالارى قولجەتىمدى. بۇل كۇردەلى مەتەورولوگيالىق جاعدايلاردا جانە كورۋ مۇمكىندىگى تومەن كەزدە دە ءتيىمدى جۇمىس ىستەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
سونىمەن قاتار، درون قاتتى جەل جاعدايلارىنا بەيىمدەلگەن، بۇل اشىق دالا وڭىرلەرى ءۇشىن اسا ماڭىزدى.
وسىنداي تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋ جانە اۆتوموبيل جولدارىنىڭ ساپاسىن جاقسارتۋ ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزدى قادام رەتىندە قاراستىرىلادى. ەرتە دياگنوستيكا اقاۋلاردى قاۋىپتى دەڭگەيگە جەتپەي تۇرىپ جويۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قازىرگى ۋاقىتتا بۇل تەحنولوگيانى اۆتوجولداردىڭ جاي-كۇيىن كەشەندى دياگنوستيكالاۋ ءۇشىن قولدانۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلىپ جاتىر. ول اقاۋلاردى اۆتوماتتى تۇردە انىقتاپ قانا قويماي، ولاردىڭ كولەمىن دە ءدال باعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەلىك پرەمەر-مينيستر جول ساپاسىن باقىلاۋ ءۇشىن ج ي ەنگىزۋ قاجەت ەكەنىن ايتىپ، سيفرلىق پلاتفورما ازىرلەۋدى تاپسىرعان ەدى.