ەلدە ءبولىپ تولەۋ قىزمەتتەرى زاڭمەن رەتتەلمەك
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا BNPL نارىعىن رەتتەۋ ءۇشىن جاڭا زاڭ ازىرلەۋ نەمەسە قولدانىستاعى زاڭناماعا تۇزەتۋلەر ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل تۋرالى ءمادينا ءابىلقاسىموۆا مالىمدەدى.
- ءتيىستى جۇمىس جالعاسىپ جاتىر. اتالعان باستاما قارجى ۇيىمدارىنا جاتپايتىن، الايدا ماركەتپلەيستەر مەن ساۋدا ۇيلەرى ۇسىناتىن ءبولىپ تولەۋ قىزمەتتەرىن قامتيدى. مۇنداي تەتىكتەر نەسيەلىك ونىمدەرگە ءتان بارلىق بەلگىلەرگە يە بولعاندىقتان، ولاردى رەتتەۋ قاجەتتىلىگى تۋىنداپ وتىر، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار جۋرناليستەر قازاقستاندىقتاردىڭ تۇتىنۋشىلىق نەسيەلەر بويىنشا الاتىن قارىز سوماسىنا شەكتەۋ ەنگىزۋ ماسەلەسىن كوتەردى.
ءابىلقاسىموۆانىڭ ايتۋىنشا، بۇل شارانى ەنگىزۋ جوسپارلانعان. سوڭعى مالىمەتكە سايكەس، قازاقستان ۇلتتىق بانكى اتالعان نورمانى 2027-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ ىسكە قوسۋدى كوزدەپ وتىر.
جاڭا تالاپتارعا سايكەس، ءاربىر قارىز الۋشى ءۇشىن جالپى بەرەشەكتىڭ ەڭ جوعارى مولشەرىنە قاتىستى نومينالدى ماندە ابسوليۋتتى ليميت بەلگىلەنەدى.
ايتا كەتەيىك بىلتىر قازاقستاندا نەسيە بەرۋ تالاپتارىنىڭ كۇشەيۋى تۇتىنۋشىلىق كرەديتتەردىڭ قارقىنىن ايتارلىقتاي تومەندەتكەنىن جازعانبىز.