كيىك ساناعىنىڭ ناتيجەسى جازدا شىعادى
استانا. KAZINFORM - بىلتىر ەل اۋماعىندا قانشا كيىك اۋلاندى؟ بۇل سۇراققا ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى جاۋاپ بەردى.
- 2025-جىلى كيىك پوپۋلياتسياسىنىڭ سانىن رەتتەۋ اياسىندا تابيعي ورتادان 196173 كيىك الىندى. سونداي-اق، كيىكتەردى تاۋلىكتىك اۋلاۋ كولەمى ەت وڭدەۋ كاسىپورىندارى مەن سويۋ پۋنكتتەرىنىڭ كۇندەلىكتى وتىنىمدەرىنە قاتاڭ سايكەس جۇرگىزىلەدى. قازىرگى ۋاقىتتا كيىك پوپۋلياتسياسىنىڭ سانىن رەتتەۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
سونىمەن قاتار ۆەدومستۆو 2026-جىلعى ءتولدى ەسكەرە وتىرىپ ەسەپتەلەتىن ساناق ناتيجەسى شىلدە ايىندا بەلگىلى بولاتىنىن حابارلادى.
- قازىرگى ۋاقىتتا كيىكتەردىڭ سانى ەسەپكە الىنىپ جاتىر، ونىڭ ناتيجەلەرى بويىنشا جالپى سانى جاريالانادى، - دەپ اتالىپ وتكەن مينيسترلىك اقپاراتىندا.
ايتا كەتەيىك، قازىر كيىك ءمۇيىزىن ەكسپورتتاۋعا ارنالعان قۇجاتتار پىسىقتالىپ جاتىر.
بىرنەشە جىل بۇرىن فەرمەرلەر كيىكتىڭ كوبەيۋىنەن ەگىن تاپتالىپ جاتقانىن ايتىپ، ولاردىڭ سانىن رەتتەۋدى تالاپ ەتتى.
2025-جىلعى شىلدە ايىنىڭ باسىنان بەرى قازاقستاندا كيىك سانىن رەتتەۋ ماقساتىندا ولاردى اۋلاۋ جۇزەگە استى.
ەسكە سالساق، بىلتىر جازدا اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى وڭدەۋشى كاسىپورىندارعا كيىك ەتىنىڭ كيلوگرامىن 1600 تەڭگەدەن ساتۋدى ۇسىندى.