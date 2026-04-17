كىتاپ اپتالىعى باستالدى
بيىل مەملەكەت باسشىسىنىڭ باستاماسىمەن بەكىتىلگەن ۇلتتىق كىتاپ كۇنى ەكىنشى رەت اتاپ وتىلەدى. وسىعان وراي ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە كىتاپ وقۋ مادەنيەتىن ارتتىرۋعا، زياتكەرلىك الەۋەتتى دامىتۋعا باعىتتالعان كىتاپ اپتالىعى باستالدى.
اپتالىق اياسىندا 1500 دەن استام ءىس- شارا وتكىزۋ جوسپارلانعان. اتاپ ايتساق، 16-ءساۋىر - «ارتىق ءبىلىم كىتاپتا…»، 17- ءساۋىر - «ءسوز ونەرىندەگى ولكەتانۋ»، 18- 19 ءساۋىر - «Weekend. Book. Vibes» جانە 20 - ءساۋىر - «كىتاپحانا ءتۇنى» اكسياسى، 21 - ءساۋىر - «كىتاپ. تاريح. شەجىرە»، 22 -ءساۋىر - «كىتاپ - دوستىق امباسسادورى»، 23 -ءساۋىر - ۇلتتىق كىتاپ كۇنى بولىپ بەلگىلەندى.
«ارتىق ءبىلىم كىتاپتا…» تاقىرىبىنداعى العاشقى كۇندە كىتاپتىڭ وقۋ مەن اعارتۋدىڭ، رۋحاني دامۋدىڭ قاينار كوزى رەتىندەگى ءمانىن ايقىنداۋعا باعىتتالعان. وڭىرلەردە كىتاپ فەستيۆالدارى، اشىق ەسىك كۇندەرى، جارمەڭكەلەر، كىتاپ وقۋ مارافوندارى، سونداي-اق باسپالار مەن كىتاپ دۇكەندەرى بىرلەسىپ ءتۇرلى ءىس- شارالار وتكىزدى. ەكىنشى كۇن جەرگىلىكتى اۆتورلاردى جانە ولكەتانۋ ادەبيەتىن تانىتۋعا ارنالادى. ال «Weekend. Book. Vibes» كۇنىندە وقۋ ۋاقىتى، ادەبي كافە، وقۋ/كىتاپ ءمازىرى (ارنايى ءتىزىم)، كىتاپ وقۋ الاڭدارى، تالقى like، تازا اۋادا كىتاپ وقۋ، رولدىك وقۋ، كىتاپ تۋرالى فيلمدەر كورۋ، كىتاپ كلۋبتارىنىڭ ءىس- شارالارى مەن بالالارعا ارنالعان تانىمدىق جوبالار وتەدى.
باعدارلامانىڭ ءار اتاۋلى كۇنىندە كىتاپحانالاردا كەلۋشىلەرگە تاقىرىپتىق كورمەلەر، تانىستىرىلىمدار مەن ءتۇرلى باعدارلامالار ۇيىمداستىرىلىپ، كىتاپقا دەگەن قىزىعۋشىلىقتى ارتتىرۋعا، ونىڭ قوعامداعى ورنىن نىعايتۋعا ەرەكشە ءمان بەرىلەدى.
مارجان ءابىش
