كۋۆەيت اۋە كەڭىستىگىن قايتا اشادى
استانا. KAZIINFORM - ەلدىڭ اۋە كومپانيالارى جەكسەنبى كۇنى جۇمىسىن قايتا باستايدى.
بەيسەنبى كۇنى كەشكە كۋۆەيت حالىقارالىق اۋەجايى ا ق ش پەن ءيزرايلدىڭ يرانعا قارسى وپەراتسياسى باستالعاننان بەرى العاش رەت اۋە كەڭىستىگىن قايتا اشتى.
كۋۆەيت جاڭالىقتار اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل شەشىم جۇمىستى قايتا باستاۋ كەزىندە جوعارى قاۋىپسىزدىك ستاندارتتارىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن وتاندىق جانە حالىقارالىق بيلىك ورگاندارىمەن ۇيلەستىرىلدى.
بۇل قادام اۋە قوزعالىسىن تولىق قالپىنا كەلتىرۋگە باعىتتالعان مۇقيات جوسپارلانعان جانە بىرتىندەپ جۇزەگە اسىرىلاتىن پروتسەستىڭ بولىگى ەكەنى ءمالىم بولدى.
سونىمەن قاتار، Kuwait Airways جانە Jazeera Airways كومپانيالارى 26 - ءساۋىر، جەكسەنبىدەن باستاپ رەيستەردىڭ قايتا باستالاتىنىن جاريالادى.
بۇعان دەيىن قاتار اۋە كەڭىستىگىن شەتەلدىك تاسىمالداۋشىلارعا اشاتىنى حابارلانعان بولاتىن.