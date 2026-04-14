ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:55, 14 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس كەزىندەگى كۇرتەشە قىرۋار اقشاعا ساتىلدى

    استانا. KAZINFORM - ءسان الەمىندە ەرەكشە ۆينتاج كيىمدەرگە سۇرانىس ارتىپ كەلەدى. سونىڭ ايقىن دالەلى - ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس كەزەڭىندە جاسالعان سيرەك Levi’s كۇرتەشەسىنىڭ رەكورد باعاعا ساتىلعانى، دەپ حابارلايدى guinnessworldrecords.com.

    سۋرەت: guinnessworldrecords.com

    اتالعان مودەل - Levi’s S506XXE كۇرتەشەسى. ول شامامەن 1940-جىلدارى، سوعىس كەزىندەگى تاپشىلىق پەن ماتەريال ۇنەمدەۋ جاعدايىندا جاسالعان. كۇرتەشە 55 ميلليون جاپون يەنىنە (شامامەن 260 مىڭ فۋنت ستەرلينگ) ساتىلىپ، ەكىنشى قول دجينسى كيىمدەرى اراسىنداعى ەڭ قىمبات لوت رەتىندە رەكورد ورناتتى.

    بۇل مودەلدىڭ ەرەكشەلىگى - «split back» دەپ اتالاتىن ارتقى بولىك. ياعني ماتانى ۇنەمدەۋ ءۇشىن ارتقى جاعى ەكى بولەك بولىكتەن تىگىلگەن. مۇنداي شەشىم سول كەزەڭدەگى رەسۋرستىڭ تاپشىلىعىن كورسەتەدى. وسى سەبەپتى بۇل كۇرتەشە تەك ساندىك بۇيىم ەمەس، تاريحي قۇندىلىق رەتىندە دە قاراستىرىلادى.

    ساتىپ العان - سۇلۋلىق سالاسىنا قاتىستى جاپوندىق كومپانيالار توبى. باس ديرەكتور ماسايۋكي ساساكي بۇل شەشىمدى بىلاي ءتۇسىندىردى: ول ءۇشىن بۇل تەك قىمبات زات ساتىپ الۋ ەمەس، جاپون ەستەتيكاسىنىڭ دامىعانىن جانە مادەني قۇندىلىقتى باعالاي الاتىن دەڭگەيگە جەتكەنىن كورسەتۋ. ونىڭ پىكىرىنشە، سۇلۋلىق تەك سىرت كەلبەتپەن شەكتەلمەيدى، كيىم، ورتا، قوزعالىس پەن ۋاقىتتىڭ ءوزى دە - ەستەتيكانىڭ ءبىر بولىگى.

    Бейсен Сұлтан
